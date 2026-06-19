Ukraina chce szybszej drogi do UE. Zełeński zwrócił się do Polski: „Jesteśmy gotowi do współpracy”

Prezydent Zełenski w Brukseli stanowczo wezwał do przyspieszenia integracji Ukrainy z UE, podkreślając, że to klucz do bezpieczeństwa Europy.

Wyraził wdzięczność Polsce i innym sąsiadom za wsparcie, deklarując otwartość na współpracę i nadzieję na zakończenie wojny przed zimą.

Sprawdź, co dokładnie Zełenski powiedział o przyszłości Ukrainy w Unii i jakie są dalsze kroki w obliczu konfliktu!

Zełenski chce przyspieszenia procesu wejścia Ukrainy do UE.Prezydent podziękował Polsce oraz pozostałym sąsiadom Ukrainy należącym do Unii.Kijów liczy na zakończenie wojny przed zimą, ale przygotowuje się także na dalsze walki.Zełenski chce szybszej drogi Ukrainy do UEPodczas rozmów europejskich przywódców w Brukseli Wołodymyr Zełenski przekonywał, że obrona Ukrainy ma bezpośrednie znaczenie dla bezpieczeństwa całego kontynentu. Jego zdaniem państwa Unii powinny odpowiedzieć na wysiłek Ukraińców konkretną decyzją polityczną – przyspieszeniem procesu integracji.

– O przyszłości Europy – wolnej, zjednoczonej i żyjącej w pokoju – decyduje nasza obrona. Najważniejszym takim krokiem byłaby przyspieszona ścieżka przystąpienia Ukrainy do Unii – powiedział ukraiński prezydent.

Apel padł kilka dni po otwarciu pierwszego klastra negocjacyjnego między Unią Europejską a Ukrainą. Dotyczy on między innymi praworządności, praw podstawowych, funkcjonowania instytucji demokratycznych oraz reformy administracji publicznej.

Polska znalazła się wśród państw, którym podziękował

W swoim wystąpieniu Zełenski odniósł się również do relacji Ukrainy z sąsiadami należącymi do Unii Europejskiej. Wymienił Polskę, Węgry, Rumunię i Słowację, podkreślając gotowość Kijowa do dalszych rozmów oraz współpracy.

– Jesteśmy gotowi do jak najściślejszej współpracy, opartej na wzajemnym szacunku, z każdym z naszych sąsiadów z Unii. Chciałbym podziękować naszym sąsiadom – Węgrom, Polsce, Rumunii, Słowacji – oraz wszystkim innym krajom Unii – oświadczył.

Ukraiński przywódca zapewnił jednocześnie, że jego kraj pozostaje zaangażowany w budowanie relacji opartych na wzajemnym szacunku. Deklaracja pojawiła się w czasie, gdy członkostwo Ukrainy w UE staje się jednym z najważniejszych tematów rozmów prowadzonych w Brukseli.

Ukraina chce zakończyć wojnę przed zimą

Zełenski mówił także o dalszym przebiegu wojny z Rosją. Według niego Ukraina chce doprowadzić do zakończenia konfliktu jeszcze przed nadejściem zimy. Drogą do osiągnięcia tego celu mają być działania dyplomatyczne oraz zwiększanie presji na Moskwę.

Kijów bierze jednak pod uwagę scenariusz, w którym walki będą trwały dłużej. W takim przypadku Ukraina będzie potrzebowała kolejnego wsparcia przed zimowymi miesiącami. Zełenski wymienił dostawy gazu i oleju napędowego, a także pakiet rakietowy obejmujący co najmniej 300 pocisków.

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