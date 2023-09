Ukraina chce obalić polski rząd?! Niepokojące słowa Beaty Szydło

Co wiesz o Konfederacji? W naszym quizie nie ma łatwych pytań

Relacja Polski i Ukrainy zmieniła się po przedłużeniu embarga na zboże od naszych wschodnich sąsiadów. Reakcje Kijowa okazały się bardzo stanowcze. Ostatnio zaś na profilu Dominiki Cosić pojawiły się informacje z Brukseli o rzekomych zamiarach Francji, Niemiec i Ukrainy.

- W Brukseli mówi się nieoficjalnie, że ponoć Niemcy i Francja obiecały władzom Ukrainy szybkie wejście do UE, jeśli Kijów pomoże w obaleniu obecnego polskiego rządu. Motywują to tym, że bez zmiany traktatów nie można rozszerzyć UE, a to Polska blokuje te zmiany – napisała dziennikarka.

Jak przekonuje, zmiana traktatów ma pomów zwiększeniu kompetencji i siły instytucji unijnych, a nie o pomoc w dołączeniu Ukrainy do Unii Europejskiej. Sprawę skomentowała Beata Szydło.

- Odnosząc się do medialnych doniesień nt. wciągnięcia Ukrainy przez Niemcy do działań przeciwko polskiemu rządowi: Tak, priorytetem dla władz Niemiec jest teraz szybka zmiana Traktatów Europejskich, żeby Unia stała się państwem federalnym, gdzie kraje członkowskie będą sprowadzone do roli landów. Już od października Parlament Europejski i Komisja Europejska zaczynają działania w celu wymuszenia zmiany Traktatów – stwierdziła była premier na Twitterze.

W swoim poście polityk podkreśliła, że Polska jest przeciwna planom Francji i Niemiec i nie zmieni swojego zachowania nawet wobec coraz bardziej agresywnego zachowania Berlina. Dodała, że lider PO Donald Tusk nie będzie im przeszkadzał w realizacji tego planu.

Odnosząc się do medialnych doniesień nt. wciągnięcia Ukrainy przez Niemcy do działań przeciwko polskiemu rządowi: Tak, priorytetem dla władz Niemiec jest teraz szybka zmiana Traktatów Europejskich, żeby Unia stała się państwem federalnym, gdzie kraje członkowskie będą sprowadzone…— Beata Szydło (@BeataSzydlo) September 25, 2023

QUIZ o Beacie Szydło. Pójdzie Ci jak z płatka! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Czy Beata Szydło była premierem? Tak Nie Dalej