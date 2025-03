Ujawniono przyczynę śmierci Barbary Skrzypek. Co lekarz wpisał w akt zgonu?

- Chcę zwrócić uwagę, że jest różnica, jeśli chodzi o rolę pełnomocnika pokrzywdzonego, który ma obowiązek być informowany o wszystkich czynnościach procesowych i zgodnie z przepisami Kodeksu karnego być dopuszczony do wszystkich czynności procesowych, w tym przesłuchań. Jest to prawo pokrzywdzonego. Inna jest rola pełnomocnika świadka. Może być ustanowiony, może być dopuszczony do przesłuchania, jeśli istnieją do tego warunki, o których mowa w art. 87 par. 2 i 3. Prokurator uznała, że takich warunków nie ma - oznajmił.