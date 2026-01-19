UE rozważa odwet na USA! Nałożą cła o wartości 93 mld euro w odpowiedzi na groźby Trumpa?

UE planuje cła odwetowe na towary amerykańskie o wartości 93 mld euro, reagując na groźby Trumpa dotyczące ceł na kraje europejskie.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w sobotę zamiar wprowadzenia 10-procentowych ceł na towary z ośmiu krajów europejskich od 1 lutego, a następnie 25-procentowych od czerwca, chyba że dojdzie do porozumienia w sprawie "zakupu Grenlandii". Groźby te skierowane są do Szwecji, Finlandii, Norwegii, Danii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i Holandii, które zadeklarowały udział w symbolicznych ćwiczeniach wojskowych na Grenlandii, będącej autonomicznym terytorium Danii.

W odpowiedzi na te groźby, Unia Europejska zaplanowała na czwartek nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej, podczas którego omówione zostaną dalsze kroki. Bloomberg, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą, informuje, że UE najpierw będzie dążyć do rozwiązania dyplomatycznego.

Reakcje europejskich liderów

Komentarze Trumpa spotkały się z ostrą krytyką ze strony europejskich przywódców. Premier Wielkiej Brytanii, Keir Starmer, nazwał je "całkowicie błędnymi". Szef rządu Szwecji, Ulf Kristersson, zapewnił, że jego kraj nie da się "szantażować". Premier Francji, Emmanuel Macron, określił zagrożenie jako "niedopuszczalne" i zapowiedział, że zwróci się do UE o uruchomienie instrumentu przeciwko przymusowi gospodarczemu. Antonio Costa, przewodniczący Rady Europejskiej, napisał w mediach społecznościowych, że państwa Wspólnoty jednomyślnie popierają Danię i Grenlandię i są gotowe "bronić się przed wszelkimi formami przymusu".

Potencjalne konsekwencje

Natychmiastową reakcją UE na groźby było wstrzymanie procedowania umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi, która wymaga zatwierdzenia przez Parlament Europejski. Europejska Partia Ludowa, największa grupa w europarlamencie, zapowiedziała, że dołączy do innych partii w blokowaniu ratyfikacji umowy. Stefan Loefven, przewodniczący Partii Europejskich Socjalistów, skomentował: "Prezydent Trump wywołał lawinę, która grozi zniszczeniem dziesięcioleci współpracy transatlantyckiej".

UE już wcześniej zatwierdziła cła odwetowe na produkty amerykańskie o wartości 93 mld euro, ale zawiesiła ich wdrażanie. Bloomberg podkreśla, że cła te mogą zostać odwieszone, jeśli Trump zrealizuje swoje groźby. Wprowadzenie pełnych 25-procentowych ceł może doprowadzić do spadku eksportu do USA nawet o połowę, a najbardziej narażone będą Niemcy, Szwecja i Dania.

Instrument przeciwko przymusowi gospodarczemu (Anti-Coercion Instrument - ACI) ma na celu ochronę państw UE przed naciskami gospodarczymi. Zaprojektowano go jako narzędzie odstraszania i reakcji na celowe działania państw trzecich, stosujących środki handlowe do wpływania na wybory polityczne UE lub jej członków. Środki, które mogłyby zostać podjęte w ramach ACI, obejmują cła, nowe podatki dla firm technologicznych, ograniczenie dostępu do części rynku UE lub utrudnienie USA dostępu do zamówień publicznych.

Ignacio Garcia Bercero, były wysoki rangą urzędnik Komisji Europejskiej odpowiedzialny za rozmowy handlowe ze Stanami Zjednoczonymi, stwierdził: "Komisja powinna natychmiast uruchomić ACI, a Rada - zezwolić na nałożenie ceł wyrównawczych na import z USA". Dodał również: "Jeśli UE nie będzie w stanie okazać solidarności z Danią i atakowanymi państwami członkowskimi, straci wszelką wiarygodność i legitymację".

Perspektywa USA

Sekretarz skarbu USA, Scott Bessent, oświadczył w programie stacji NBC, że prezydent USA wykorzystuje tzw. dźwignię strategiczną. "Europejczycy przynoszą słabość, USA przynoszą siłę" – powiedział. Przekonywał również, że "Europejscy przywódcy zmienią zdanie i zrozumieją, że muszą pozostać pod amerykańskim parasolem bezpieczeństwa".

