Karol Nawrocki w elitarnej Radzie Pokoju Donalda Trumpa. Wielkie wyróżnienie dla Polski!

2026-01-19 15:15

Prezydent Karol Nawrocki znalazł się w gronie światowych liderów zaproszonych przez Donalda Trumpa do nowo utworzonej Rady Pokoju, mającej nadzorować sytuację na Bliskim Wschodzie. To bezprecedensowe wyróżnienie dla polskiego polityka, stawiające go obok takich postaci jak premierzy Francji i Niemiec. Onet potwierdził tę informację w dwóch niezależnych źródłach.

W poniedziałek 19 stycznia 2026 roku świat obiegła wiadomość o powstaniu Rady Pokoju, inicjatywy prezydenta USA Donalda Trumpa, której celem jest tymczasowe zarządzanie Strefą Gazy po zakończeniu konfliktu oraz budowanie potencjału rządzenia, odbudowa i przyciąganie inwestycji. Na czele tego gremium stanie sam Donald Trump, a zaproszenia do udziału w nim trafiły do blisko 60 krajów.

Nawrocki obok światowych liderów – wielkie wyróżnienie dla Polski

Wśród zaproszonych do Rady Pokoju znalazł się prezydent Polski, Karol Nawrocki. To znaczące wyróżnienie, które stawia Polskę w centrum globalnych działań dyplomatycznych i pokojowych. Onet podkreśla, że informacja ta została potwierdzona w dwóch niezależnych źródłach, co nadaje jej dodatkowej wagi.

Zaproszenia trafiły do przywódców tak wpływowych państw jak Francja, Niemcy, Włochy, Węgry (premier Orban już wyraził chęć udziału), Rumunia, Australia, Kanada, a także do Komisji Europejskiej, Turcji i innych kluczowych państw Bliskiego Wschodu. Znalezienie się w tak elitarnym gronie świadczy o rosnącej pozycji Polski na arenie międzynarodowej i zaufaniu, jakim obdarza ją prezydent USA.

Rola Rady Pokoju i nieoficjalne ustalenia

Rada Pokoju ma być kluczowym organem w procesie stabilizacji i odbudowy Strefy Gazy. Jej zadania obejmują "budowanie potencjału rządzenia, relacje regionalne, odbudowę, przyciąganie inwestycji i mobilizację kapitału".

Według nieoficjalnych ustaleń Bloomberga, członkostwo w Radzie Pokoju może wiązać się z wysokim "wpisowym" – nawet miliardem dolarów za trzyletnie członkostwo dla państw aspirujących do stałego miejsca. Biały Dom zdementował informację o "minimalnej opłacie", podkreślając, że oferta skierowana jest do krajów partnerskich "wykazujących głębokie zaangażowanie na rzecz pokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu".

Co więcej, "Financial Times" donosi, że administracja USA postrzega Radę Pokoju jako "potencjalny substytut ONZ" i "rodzaj równoległego, nieoficjalnego organu zajmującego się konfliktami również poza Gazą", z możliwością rozszerzenia jej działania na sytuację w Ukrainie czy Wenezueli. To sprawia, że udział w tym gremium staje się jeszcze bardziej prestiżowy i strategiczny.

Zaproszenie Karola Nawrockiego do Rady Pokoju to bez wątpienia wielkie wyróżnienie, które otwiera przed Polską nowe możliwości wpływu na globalną politykę i dyplomację. Jest to sygnał, że głos Warszawy staje się coraz bardziej słyszalny i ceniony na arenie międzynarodowej.

