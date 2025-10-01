UE przygotowuje się do wzmocnienia obrony. Mur dronowy i straż wschodniej flanki

Liderzy UE wstępnie poparli nowe projekty obronne, które mają wzmocnić bezpieczeństwo Europy.

Wśród priorytetowych inicjatyw znalazły się europejski mur dronowy i Straż Wschodniej Flanki.

Projekty te mają na celu osiągnięcie wspólnej gotowości obronnej do 2030 roku w obliczu zagrożeń ze wschodu.

Wstępne poparcie dla nowych projektów obronnych UE

Podczas konferencji zamykającej unijny szczyt w Kopenhadze, szef Rady Europejskiej Antonio Costa poinformował, że liderzy państw członkowskich wyrazili zgodę na przyspieszenie prac nad flagowymi inicjatywami obronnymi.

– Z zadowoleniem przyjmuję dokument konsultacyjny przedstawiony przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen i szefową unijnej dyplomacji Kaję Kallas, a także szeroko poparte przez liderów wstępne priorytetowe projekty flagowe, które wzmocnią bezpieczeństwo Europy, w tym europejski mur dronowy i Straż Wschodniej Flanki. To kluczowy krok na drodze do osiągnięcia wspólnej gotowości obronnej do 2030 roku. Odzwierciedla to poważne zagrożenie, z jakim obecnie zmaga się wschodnia flanka – podkreślił Costa.

Rosnące zagrożenie na wschodnich granicach

Jednym z głównych tematów obrad była konieczność przyspieszenia budowy zdolności obronnych UE. Sprawa ta nabrała szczególnego znaczenia po serii naruszeń przestrzeni powietrznej państw członkowskich – w tym Polski – przez Rosję.

Działania te uwypukliły, jak pilna jest potrzeba wzmocnienia granic i koordynacji obrony powietrznej. Wschodnia flanka Unii stała się najbardziej narażonym punktem, wymagającym natychmiastowych działań politycznych i militarnych.

Priorytetowe inicjatywy – mur dronowy i Straż Wschodniej Flanki

W dokumencie skierowanym przez Komisję Europejską do liderów krajów członkowskich tuż przed szczytem podkreślono, że oba projekty – mur dronowy oraz Straż Wschodniej Flanki – muszą zostać wdrożone bez zbędnej zwłoki. Ich znaczenie wynika z bieżących incydentów naruszania unijnej przestrzeni powietrznej i ryzyka eskalacji konfliktu.

Nowe rozwiązania mają służyć nie tylko ochronie granic, ale też integracji i zwiększeniu interoperacyjności obronnej państw członkowskich. Zgodnie z planami, do 2030 roku Unia Europejska ma osiągnąć pełną gotowość w tym zakresie.

Juliusza Sabak o murze dronowym