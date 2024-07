Udaremniono zamach planowany przez Rosję! O co chodzi?

Jak podała CNN, kiedy amerykański wywiad dowiedział się o rosyjskich planach, poinformował Niemcy, które były w stanie ochronić Pappergera i udaremnić zamach. Miał to być jeden z serii podobnych planów rosyjskich służb. Rosja miała planować zabicie także innych szefów firm zbrojeniowych, lecz plan zamachu na szefa Rheinmetall miał być najdalej zaawansowany ze wszystkich. Rheinmetall to największy niemiecki producent uzbrojenia, zaangażowany m.in. w produkcję amunicji artyleryjskiej dla Ukrainy.

Stacja nie podała, kiedy miało dojść do niedoszłego zabójstwa. Ani Biały Dom, ani niemieckie władze nie odniosły się oficjalnie do doniesień, jednak rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego Adrienne Watson powiedziała, że coraz intensywniejsza kampania rosyjskiego sabotażu jest "czymś, do czego administracja podchodzi skrajnie poważnie, i na czym jesteśmy bardzo skupieni przez ostatnie kilka miesięcy".

Wysoki rangą przedstawiciel NATO powiedział we wtorek dziennikarzom na waszyngtońskim szczycie, że uważa serię incydentów, pożarów i prób zamachów za "kampanię ukrytego sabotażu Rosji, która ma strategiczne konsekwencje".

