Tym Polacy kierują się przy wyborze prezydenta! Sondaż dla „Super Expressu”

Już 18 maja Polacy zagłosują w wyborach prezydenckich, a jeśli nie będzie rozstrzygnięcia, to 1 czerwca czeka nas druga tura. Na ostatniej prostej kampanii kandydaci jeżdżą po kraju, walcząc o każdy głos. Niedawno odbyły się też pojedynki polityków w debatach. Jednak zaledwie 10 proc. ankietowanych w naszym badaniu stwierdziło, że to debaty będą miały dla nich znaczenie przy wyborze kandydata, a na spotkania z wyborcami wskazało jedynie 9 proc. Czym najbardziej będą kierować się Polacy podejmując decyzję o wyborze tego, czy innego kandydata? 37 proc. respondentów odpowiedziało, że to obietnice wyborcze będą decydujące.

4 proc. wskazało „coś innego”, 2 proc. stwierdziło, że posłucha się w tej kwestii najbliższych, a 1 proc. wyda opinię na podstawie spotów w TV i radiu. Aż 15 proc. przyznało, że nie wie konkretnie, na jakiej podstawie podejmie decyzję.

– Myślę, że te wyniki są wyrazem pewnego zagubienia potencjalnych wyborców. Oni będą wybierali według programu, czyli tu jest pewne daleko idące nieporozumienie, bo to są kandydaci partyjni, reprezentujący programy partyjne. A wybory prezydenckie powinny dotyczyć programu prezydenta – komentuje w „SE” politolog Kazimierz Kik.

Jego zdaniem prezydent powinien być w stanie wypełnić dwa zadania. – Po pierwsze przywrócić zgodę i wspólnotę Polaków, po drugie być na tyle profesjonalnie przygotowanym, żeby stanowić partnera dla innych prezydentów w Europie – wskazuje ekspert.

Badanie zrealizowano przez Instytut Badań Pollster w dniach 15-16.04.2025 roku na próbie 1003 dorosłych Polaków.

