"Tylko PiS może powstrzymać Tuska" - przekonuje premier w najnowszym spocie wyborczym

Do wyborów parlamentarnych zostało pięć dni. Teraz szczególnie liczy się każde słowo skierowane do wyborców, zwłaszcza tych jeszcze niezdecydowanych. Wie o tym dobrze Prawo i Sprawiedliwość. Stąd apel premiera Morawieckiego do Polaków: - Nie pozwól, by kiedykolwiek powrócił czas tych haniebnych ogłoszeń, czas pracy za 4 czy 5 zł; ten czas wstydu - ponad 2 mln Polaków na bezrobociu, kolejne miliony na umowach śmieciowych. Tylko PiS może powstrzymać Tuska - zwraca się do wyborców premier Mateusz Morawiecki w najnowszym spocie PiS.

Morawiecki o rządach PO-PSL: "Czas wstydu"

W najnowszym nagraniu premier Morawiecki mówi o rządach koalicji PO0-PSL i Donalda Tuska: "5 zł, 6 zł, 4,50 zł za godzinę - większość na umowy śmieciowe. Przypomnijcie to sobie, zobaczcie sami. To oferty pracy za Tuska. Te ogłoszenia to stały element krajobrazu Polski rządzonej przez Platformę Obywatelską. I jeszcze kazali się ludziom z tego cieszyć, bo przecież bezrobocie było tak wysokie, że lepiej zarabiać cokolwiek" - mówi w spocie premier.

Premier: "Tylko PiS może powstrzymać Tuska"

- Dbali wyłącznie o pomnażanie majątków zagranicznych korporacji. Dziś jest inaczej - godna płaca, prawie najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej, niższe podatki dla pracujących i zerowy PIT dla młodych wchodzących na rynek pracy - to są wizytówki rządu PiS. Nie pozwól, by kiedykolwiek powrócił czas tych haniebnych ogłoszeń, czas pracy za 4 czy 5 zł; ten czas wstydu - ponad 2 mln Polaków na bezrobociu, kolejne miliony na umowach śmieciowych. Tylko PiS może powstrzymać Tuska - przekonuje Mateusz Morawiecki, zwracając się do wyborców. [ZOBACZ NAGRANIE POD TEKSTEM]

