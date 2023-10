Świeżutki spot PiS. Tak Kaczyński chce zachęcić Polaków do głosowania

Wybory 2023 poprzedza zacięta walka o każdy głos. Ugrupowania robią co w ich mocy, by zachęcić wyborców do oddania głosu właśnie na siebie. PiS stawia między innymi na publikowanie nowych spotów wyborczych w internacie. Właśnie pokazał się najnowszy, skupiony wokół problemu nielegalnych imigrantów i lidera PO Donalda Tuska.

- Właśnie rozpoczyna się posiedzenie Parlamentu Europejskiego, gdzie na wniosek partii Tuska i PSL odbędzie się debata o pilnym przyjęciu Paktu Migracyjnego. Już raz groził Polsce karami za nieprzyjęcie nielegalnych migrantów. Zrobi to znowu – czytamy w poście.

Na nagraniu widzimy między innymi Donalda Tuska w towarzystwie Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen przeplatane z płonącymi autami czy maszerującą grupą uchodźców. Na koniec zaś widzimy parę wpatrzoną w niemowlaka.

- Gdy Tusk był szefem Rady Europejskiej próbował zmusić Polskę do przyjęcia nielegalnych imigrantów. Zrobił to raz, zrobiłby to znowu. Powstrzymaj Tuska! Tylko PiS może zapewnić Polsce bezpieczeństwo. 15 października tylko PiS – słyszymy.

Spotowi PiS towarzyszy hasztag „Stop Przymusowej Relokacji”, który odwołuje się do jednego z pytań referendalnych.

QUIZ Sprawdź, co wiesz o Platformie Obywatelskiej! Pytanie 1 z 12 W którym roku powstała Platforma Obywatelska? 2009 r. 2001 r. 1999 r. Dalej

Właśnie rozpoczyna się posiedzenie Parlamentu Europejskiego, gdzie na wniosek partii Tuska i PSL odbędzie się debata o pilnym przyjęciu Paktu Migracyjnego. Już raz groził Polsce karami za nieprzyjęcie nielegalnych migrantów. Zrobi to znowu 👇#StopPrzymusowejRelokacji #4xNie pic.twitter.com/LgGoyvRGxY— Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) October 3, 2023