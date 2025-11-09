Tylko Kosiniak-Kamysz na prezesa PSL, o ważną funkcję powalczą Pawlak i Zgorzelski

Władysław Kosiniak-Kamysz może zostać jedynym kandydatem na prezesa PSL, co jest wynikiem niedawnych zmian w statucie partii.

Trwają przygotowania do kongresu PSL, na którym dojdzie do wyboru prezesa oraz przewodniczącego Rady Naczelnej, gdzie Waldemar Pawlak zmierzy się z Piotrem Zgorzelskim.

Partia rozważa samodzielny start w nadchodzących wyborach parlamentarnych, aby osiągnąć jak najlepszy wynik.

Jakie deklaracje padną na kongresie i co to oznacza dla przyszłości PSL?

Kosiniak - Kamysz bez konkurencji?

Z informacji PAP wynika, że Władysław Kosiniak - Kamysz jest na dzisiaj jedynym kandydatem na prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wicepremier i minister obrony narodowej pełni tę funkcję już od 2015 roku, kiedy zastąpił Janusza Piechocińskiego. Statut stronnictwa zakładał, że do wyborów na to stanowisko prezesa potrzebnych jest co najmniej dwóch kandydatów. Na ostatnim kongresie usunięto jednak ten zapis. W tej sytuacji Kosiniak - Kamysz może nie mieć żadnego konkurenta.

- Prezes Kosiniak-Kamysz jest świetnym prezesem i w tej chwili nie widzę tu innego kandydata na to stanowisko - podkreślił w rozmowie z PAP jeden z posłów PSL.

Pawlak kontra Zgorzelski

Kongres wybierze też Radę Naczelną Stronnictwa i jej przewodniczącego, którym obecnie jest senator Waldemar Pawlak. Z informacji PAP wynika, że Pawlak zdecydował się ponownie startować na to stanowisko, a jego kontrkandydatem będzie wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. - Myślę, że marszałek Zgorzelski ma duże szanse na wygranie tego pojedynku - podkreślił w rozmowie z PAP inny z posłów PSL.

Podczas sobotniego wydarzenia mogą paść ważne deklaracje dotyczące przyszłości partii. - Myślę, że jednym z głównych przesłań tegorocznego kongresu będzie to, że idziemy samodzielnie do najbliższych wyborów parlamentarnych po to, żeby zrobić dobry wynik - powiedział PAP poseł Jarosław Rzepa.

Kongres jest najwyższą władzą w PSL; zwoływany jest raz na cztery lata przez Radę Naczelną. Do jego kompetencji należy m.in. wybór prezesa Stronnictwa i przewodniczącego Rady Naczelnej, akceptacja członków Głównej Komisji Rewizyjnej oraz członków Głównego Sądu Koleżeńskiego, a także uchwalanie zmian programu i Statutu Stronnictwa.

Dudek o Polityce - 2025 11 07 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.