Tyle Mariusz Kamiński zarobił w Parlamencie Europejskim! Jest nowe oświadczenie majątkowe

Nagły komunikat Donalda Tuska. Chodzi o rząd! Co się dzieje?

Zarobki europosła rozpływają się w powietrzu. Co Maciej Wąsik robi ze swoimi pieniędzmi?

W okręgu obejmującym województwo lubelskie w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 toku zwyciężyło PiS, zdobywając 47,16 proc. głosów. KO miała 26 proc., Konfederacja – 15,11 proc., a Trzecia Droga – 6,95 proc. Następne w kolejności miejsca zajęły: Lewica – 3,29 proc., Bezpartyjni Samorządowcy – 1,19 proc. oraz Polexit – 0,3 proc. Jak podała PKW, frekwencja wyniosła 38,35 proc., co oznacza, że ważny głos oddało 619 163, spośród 1 623 766 uprawnionych do głosowania. Najlepszy wynik spośród kandydatów zdobył właśnie były szef MSWiA Mariusz Kamiński (PiS), na którego zagłosowało 110 466 mieszkańców regionu.

Zobacz: "Nawrocki będzie trudny we współpracy". Już miał postawić się Jarosławowi Kaczyńskiemu!

W swoim najnowszym oświadczeniu majątkowym europoseł Mariusz Kamiński wskazał, że dysponuje obecnie oszczędnościami w dwóch walutach:

- polskich złotych: 6 tysięcy

- euro: 44 tys. euro

Wciąż jego jedynym mieszkaniem jest to o wielkości 39 m2, które wycenił na ok. 0,5 mln złotych.

Sprawdź: Szefowa sztabu Rafała Trzaskowskiego oceniła klęskę w wyborach. Wpis pełen emocji

Większość pozycji w oświadczeniu majątkowym Mariusz Kamińskim uzupełnił krótkim "nie dotyczy". Wskazał jednak dokładnie swoje zarobki! Jak się okazuje, Kamiński odchodząc z pracy dla rządu otrzymał z KPRM odprawę o niebagatelnej wielkości - 86 tysięcy zł. Do tego doszła jeszcze dieta poselska z Sejmu za styczeń 2024 roku (okrągłe 4 tysiące złotych). Zdecydowanie większe wrażenie robi jednak jego wynagrodzenie posła do Parlamentu Europejskiego. Jak zdradził Kamiński, było to 59,4 tysięcy euro (jakkolwiek brutto).

Przeczytaj: Donald Trump odniósł się w końcu do zwycięstwa Karola Nawrockiego. Pisze o szoku i sojuszniku

W rubryce dotyczącej zobowiązań finansowych powyżej 10 tys. zł Kamiński wskazał, że spłaca jeszcze kredyt mieszkaniowy, gdzie do jego uregulowania brakuje jeszcze ok. 90 tysięcy zł.

Galeria poniżej: Mariusz Kamiński puszcza z dymem europejską pensję

Sonda Co myślisz o ułaskawieniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika? Dobra decyzja Powinni odsiedzieć wyrok Nie wiem