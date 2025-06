TVP pokazuje lojalną, spokojną Srokę. Tymczasem PSL drży o przyszłość

„Jesteśmy za tym, żeby koalicja rządząca działała sprawnie, lepiej. Nie mam obaw co do jutrzejszego dnia i myślę, że cały rząd uzyska poparcie” – mówiła Magdalena Sroka w „Gościu Poranka” TVP Info, odnosząc się do głosowania nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska.