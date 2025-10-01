Tusk zaskoczył nowym nagraniem! Zdmuchnął świeczkę na babeczce i ogłasza: "To już roczek!"

Premier Tusk świętuje rocznicę programu "Aktywny rodzic", znanego jako "babciowe", który wspiera młodych rodziców w Polsce.

Tusk świętuje! Pokazał, jak gasi świeczkę na babeczce

Donald Tusk ma powody do radości. Premier z samego rana opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym zdmuchuje świeczkę ustawioną na babeczce. O co chodzi? W ten wyjątkowy sposób premier polskiego rządu świętuje rok od wejścia w życie programu "Aktywny rodzi" popularnie zwanego "babciowym". - To nie są moje urodziny, ale naprawdę jest co świętować. Babciowe ma już roczek i mógłby się wydawać, że dopiero raczkuje. Nie, bzdura - słyszymy na nagraniu.

Dalej premier Tusk podkreśla, że dzięki "babciowemu" ponad 630 tysięcy dzieci objętych jest pomocą:

1500 złotych dla rodziców, niektórzy wydają na żłobek, niektórzy na opiekę, na dziadka, na babcię. I uwierzcie mi, to nie jest nasze ostatnie słowo i za rok będzie jeszcze więcej powodów do świętowania - przyznał rozpromieniony polityk.

"Babciowe" ma już rok

Przypomnijmy, że równo rok temu, czyli 1 października 2024 roku wszedł w życie program "Aktywny rodzic". To wsparcie dla pracujących rodziców dzieci w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia. W programie występują świadczenia takie jak tzw. babciowe. Wsparcie to wypłata 1500 zł. W zależności od potrzeb każda rodzina ma możliwość wyboru jednej z trzech opcji wsparcia: „Aktywni rodzice w pracy”, „Aktywnie w żłobku” lub „Aktywnie w domu”. Program ten był jedną z obietnic złożonych w exposé Donalda Tuska.

Na czym polegają świadczenia dla rodziców?

„Aktywni rodzice w pracy” ma charakter aktywizacyjny. Przysługuje, jeżeli oboje rodzice są aktywni zawodowo i z tytułu tej aktywności podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu od podstawy, której łączna, czyli obydwojga rodziców, wysokość wynosi nie mniej niż 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Aktywnie w żłobku” – zastępuje obecne dofinansowanie w wysokości do 400 zł do opłaty za pobyt w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Jest dla rodziców dzieci, które korzystają ze żłobka, klubu dziecięcego albo dziennego opiekuna. Wsparcie wynosi do 1500 zł miesięcznie na dziecko lub do 1900 zł miesięcznie na dziecko z niepełnosprawnością, o ile ma odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności. Nie pokrywa kosztów wyżywienia.

„Aktywnie w domu” – przysługuje na takich samych zasadach, jak rodzinny kapitał opiekuńczy. Nowością jest możliwość uzyskania pieniędzy na każde, w tym na pierwsze i jedyne dziecko w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia. Świadczenie wynosi 500 zł miesięcznie przez dwa lata. W tym przypadku rodzice muszą wybrać, czy zachowują tzw. prawa nabyte do rodzinnego kapitału opiekuńczego, który jest wypłacany od drugiego dziecka, czy chcą skorzystać ze świadczenia „Aktywnie w domu”.