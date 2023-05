Tusk zaskakuje. Ujawnił podobieństwo do Kaczyńskiego

Od 2005 roku wybory do Sejmu wygrywały w Polsce tylko dwie partie: Prawo i Sprawiedliwość w 2005, 2015 oraz w 2019 roku, z kolei Platforma Obywatelska świętowała wygraną w 2007 oraz w 2011 roku. Teraz nadchodzi czas na kolejne starcie i przesądzone jest, że znowu okazję do świętowania będą mieli politycy ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego bądź Donalda Tuska. Co ciekawe, lider PO w wywiadzie dla "Newsweeka" wskazał co łączy go z Jarosławem Kaczyńskim. - Wolałbym uniknąć pokusy personalizacji, ale jakkolwiek to zabrzmi dziwnie w moich ustach, choć w większości spraw ja i Kaczyński możemy być uznani za swoje przeciwieństwa, to w jednej znajduje podobieństwo - obaj jesteśmy autentyczni - analizował były premier. - I autentycznie się różnimy. Ludzie to widzą, rozumieją i być może dlatego ten pojedynek stał się w jakimś sensie osią - ocenił Donald Tusk.

Pojedynek Kaczyński - Tusk

Kiedy ostatnio doszło do pojedynku Kaczyńskiego z Tuskiem? Aby to przeanalizować, trzeba cofnąć się w czasie o dwanaście lat. W 2011 roku obaj politycy wystartowali na posłów z okręgu warszawskiego. Donald Tusk uzyskał 374 920 głosów, z kolei Jarosław Kaczyński zyskał 202 297 głosów. Obaj oczywiście uzyskali mandat poselski. Lider PO po wyborczym zwycięstwie stworzył swój drugi rząd, zaś w 2014 roku rozpoczął kadencję jako przewodniczący Rady Europejskiej.

