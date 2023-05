Ambasador USA Mark Brzeziński komentuje "lex Tusk". "Jesteśmy świadomi tego, co niepokoi wiele osób odnośnie tej ustawy"

Co dziś robi była premier?

Ustawa o powołaniu komisji ds. wpływów rosyjskich z podpisem prezydenta

"Zdecydowałem się na podpisanie ustawy o powołaniu Państwowej Komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022" - poinformował prezydent Andrzej Duda. "Opinia publiczna powinna bezpośrednio przekonać się, w jaki sposób działali jej przedstawiciele pełniący ważne funkcje" - dodał. Andrzej Duda oświadczył w poniedziałek, że transparentność wyjaśniania ważnych kwestii publicznych i politycznych ma dla niego "czołowe znaczenie". Podpisana ustawa zyskała potoczną nazwę "lex Tusk".

Ambasador USA o "lex Tusk". "Jesteśmy świadomi tego, co niepokoi wiele osób"

O podpisaną przez prezydenta ustawę został zapytany na antenie TVN24 ambasador Stanów Zjednoczonych Mark Brzeziński.

"Jesteśmy doskonale świadomi tego, co niepokoi wiele osób odnośnie tej ustawy i w pełni doceniamy i rozumiemy, dlaczego prezydent Duda przekierował tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, aby ten ocenił, czy te obawy odzwierciedlają niekonstytucyjność tego prawa (...).Powiem tak: rząd Stanów Zjednoczonych podziela obawy związane z ustawami, które może się wydawać, że pozwalają na ograniczanie możliwości wyborców do głosowania na tych, na których chcą głosować, ustawami omijającymi jasno określony proces przed niezawisłymi sądami" - skomentował ambasador USA Mark Brzeziński w rozmowie z Michałem Sznajderem na antenie TVN 24.