Gorzkie słowa Tuska

W Brukseli trwa dwudniowy (17 i 18 kwietnia) nieformalny Szczyt Rady Europejskiej. Unijni przywódcy dyskutują między innymi nad kwestiami bezpieczeństwa. Jednym z tematów jest dalsza pomoc wojskowa dla Ukrainy. W spotkaniu uczestniczy również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wiadomo już, że na szczycie zgodzono się, że konieczne jest zapewnienie Ukrainie dodatkowej obrony powietrznej. Mimo to goszczący w Brukseli premier Tusk zdecydował się umieści w swoich mediach społecznościowych bardzo gorzki wpis.

- Gdyby wszystkie słowa, które w ostatnich latach wypowiadano tutaj w Brukseli na temat wspólnej obrony, można było zamienić na kule i wyrzutnie rakiet, Europa stałaby się najsilniejszą potęgą na świecie. I najbezpieczniejszym miejscem - napisał.

If all the words that were said in the last years here in Brussels about common defence, could be changed into bullets and rocket launchers, Europe would have become the strongest power in the world. And the safest place.— Donald Tusk (@donaldtusk) April 18, 2024

Reakcja Czarnka

- Właśnie! Po raz pierwszy od niepamiętnych czasów muszę się zgodzić z premierem Donaldem Tuskiem. Gdyby wszystkie te słowa, które z Brukseli w ostatnich latach padały na temat wspólnej armii i wspólnej polityki obronnej, stały się faktem, to istotnie można by tak sądzić. Twierdzę, że w przytłaczającej większości są to łgarstwa elit brukselskich - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Przemysław Czarnek.

Prowadzący rozmowę zapytał byłego ministra o słowa Donalda Trumpa, który mówił o niewspieraniu militarnym państw, które nie wywiązują się finansowo ze swoich zobowiązań wobec NATO. Wówczas skończyła się już życzliwość dla polskiego premiera. - Jeżeli Donald Tusk wczoraj mówił, że to są słowa antynatowskie, to albo nie rozumie rzeczywistości, albo ma złą wolę. Jeśli któryś z krajów ma zobowiązanie wobec innych krajów NATO, że ma przekazywać 2 proc. PKB na zbrojenia, to zgadzam się w 100 proc. z Donaldem Trumpem: jeżeli ktoś tego nie spełnia, niech nie liczy na rychłą pomoc sojuszników. Polska wypełnia to dwukrotnie, a są bogate państwa europejskie, które tego nie wypełniają. Donald Trump nie mówił tu antynatowsko, tylko pronatowsko - stwierdził.

Na koniec był już naprawdę złośliwy. Zapytany o wyróżnienie Tuska przez magazyn "Time", nie miał żadnej litości. - Putin tam też jest? Bo nie wiem, czy gratulować, czy nie. Przyjmijmy, że nie ma tam Putina i ludzi, którzy szkodą światu. Jeśli tak jest, to gratuluję panu premierowi - ocenił.

