Tusk z przekąsem o Nawrockim. Znów dobitnie go punktuje

Tusk ostro skomentował Marsz Niepodległości

Stwierdził, że uczestnicy kierowali gniew na „Zachód, UE i Ukrainę”

„Wysyłali mnie do Berlina” – ironizował premier

Najmocniej uderzył w prezydenta Nawrockiego, który szedł w marszu

To kolejna odsłona ostrej wymiany między premierem a głową państwa

„Wysyłali mnie do Berlina” – Tusk o hasłach z marszu

Premier odniósł się do haseł i okrzyków, jakie pojawiały się podczas Marszu Niepodległości.

– To, że na marszu partie posłów Mentzena, Wiplera, Brauna i Fritza wysyłały mnie do Berlina, było nawet zabawne – napisał Tusk w mediach społecznościowych.

To kolejna odsłona sporu premiera z liderami Konfederacji, którzy w ostatnich tygodniach coraz mocniej podbijają nastroje antyrządowe na prawicy.

„Wrogami był Zachód, UE i Ukraina, nie Rosja”

Tusk w swoim wpisie ocenił też, że na marszu dominowały nastroje antyzachodnie.

– Mniej zabawne jest to, że dla maszerujących wrogami były Zachód, Unia Europejska i Ukraina, nie Rosja – podkreślił.

Wpis premiera to wyraźny sygnał, że rząd postrzega udział części ugrupowań w marszu nie jako patriotyczny gest, lecz jako polityczną demonstrację skierowaną przeciwko Zachodowi i europejskim sojuszom Polski.

„Ponurym żartem jest to, że na ich czele szedł prezydent RP”

Najmocniejsza część wpisu dotyczyła prezydenta Karola Nawrockiego.

– Ponurym żartem jest to, że na ich czele szedł prezydent RP – napisał Tusk, sugerując, że głowa państwa legitymizowała przekaz całej manifestacji.

To, że na marszu partie posłów Mentzena, Wiplera, Brauna i Fritza wysyłały mnie do Berlina, było nawet zabawne. Mniej zabawne jest to, że dla maszerujących wrogami były Zachód, Unia Europejska i Ukraina, nie Rosja. A ponurym żartem jest to, że na ich czele szedł prezydent RP.— Donald Tusk (@donaldtusk) November 13, 2025

To kolejny, wyjątkowo ostry atak premiera na prezydenta i kolejny sygnał, że relacje między Pałacem Prezydenckim a rządem stają się coraz bardziej konfrontacyjne.

Hołownia ustępuje, a Błaszczak bez litości wbija szpilę. „To bardzo smutny obraz”

Wpis Tuska po Marszu Niepodległości ponownie rozpalił debatę polityczną. Jedni widzą w nim słuszną krytykę skrajnych nastrojów, inni próbę zaostrzenia konfliktu z Pałacem Prezydenckim. Jedno jest pewne: słowa premiera nie przejdą bez echa, a marsz stał się kolejną areną sporu o polityczną tożsamość Polski.

Poniżej dwie galerie zdjęć: Karol Nawrocki na Marszu 2025 i Święto Niepodległości z udziałem Premiera Donalda Tuska.

