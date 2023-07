Tusk wykiwał Kosiniaka-Kamysza i Hołownię? Pakt senacki zdominowany przez Platformę

Przemysław Wipler wraca do polityki. Wystartuje do Sejmu

Chociaż w 2019 roku pakt senacki dał 51 mandatów. Tym razem przyjęto, że zwycięskich dla opozycji może być aż 65 ze 100 okręgów. Dlatego taką właśnie pulę dzielił zespół negocjatorów. 40 okręgów obsadzi Koalicja Obywatelska, Lewica 8-9, Trzecia Droga 11-12, a 4-5 samorządowcy. Z naszych informacji wynika jednak, że kandydaci Donalda Tuska (66 l.) będą walczyć niemal wyłącznie tam, gdzie zdobyli już mandaty cztery lata temu, a ludzie Szymona Hołowni (47 l.) muszą głównie odebrać miejsca w Senacie politykom PiS. -Jeżeli okaże się, że te 40 okręgów PO, to głównie biorące okręgi w 2019 roku, a w wypadku innych partii, głównie okręgi, w których wybrano senatorów z PiS, to potwierdzi się teza o dominacji Platformy – mówi nam profesor Sebastian Gajewski z Centrum im. I. Daszyńskiego. Dowodzi tego na przykład sytuacja w województwie zachodniopomorskim, gdzie PO wprowadziła do izby wyższej czworo polityków. - Władze regionu rekomendują ponowny start czwórki naszych aktualnych senatorów – mówi nam senator Magdalena Kochan (73 l.) z PO. A od jednego z polityków Polski 2050, który woli zachować anonimowość, słyszymy, że Platforma, z pozycji siły, zmieniała w ostatnich miesiącach, zasady senackiej gry.- Wcześniejsze ustalenia były łamane. Donald Tusk ma czyste ręce, w razie czego powie, że nie brał udziału w negocjacjach – mówi rozgoryczony polityk. Inaczej widzi to Jacek Protasiewicz (56 l.) z Koalicji Polskiej. - Porozumienie opozycji służy interesowi Polski. Kwestia, kto jaki komitet będzie reprezentował jest drugorzędna. Dobrze, że do porozumienia doszło - sumuje doświadczony polityk.

Ekspert UJAWNIA SZOKUJĄCĄ prawdę: Finansujemy ROSYJSKĄ MACHINĘ WOJENNĄ! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.