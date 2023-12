i Autor: SEBASTIAN WIELECHOWSKI/SUPER EXPRESS, MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS

Prezydent przyjął dymisję rządu Morawieckiego

Tusk wybrany na premiera, ale i tak Morawiecki nadal będzie szefem rządu! Jakim cudem?!

jot | PAP 22:17

Prezydent Andrzej Duda przyjął dymisję Rady Ministrów, złożoną przez premiera Mateusza Morawieckiego w dniu 11 grudnia i powierzył jej dalsze sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowej Rady Ministrów - poinformowano na stronie prezydenta. To oznacza, że chociaż Sejm wybrał Donalda Tuska na nowego szefa rządu, to do czasu zaprzysiężenie to Morawiecki będzie dalej premierem.