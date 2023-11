Donald Tusk na Jagodnie. Gdzie i o której spotkanie?

Donald Tusk w czasie kampanii wyborczej zjechał Polskę wzdłuż i wszerz. Pojawiał się w wielu zakątkach Polski, ale po wyborach zaprzestał jeżdżenia po kraju, do czasu. W poniedziałek 6 listopada Donald Tusk, szef PO i zarazem kandydat opozycyjnej siły na premiera, pojawi się we Wrocławiu na Jagodnie. Wybór miejsca nie jest przypadkowy, bo właśnie na tym osiedlu głosowanie w czasie niedzieli wyborczej trwało aż do 3 nad ranem, to tam ludzie stali w gigantycznej kolejce, by oddać głos. Spotkanie Tuska z mieszkańcami wrocławskiego Jagodna odbędzie się w poniedziałek, 6 listopada, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 25 przy ul. Asfaltowej 6 o godzinie 18:00. Tak jak wszystkie w trakcie kampanii wyborczej, również to spotkanie będzie miało charakter otwarty - przyjść może na nie każdy zainteresowany.

Dojazd komunikacją miejską możliwy jest na przystanek "Asfaltowa (szkoła)", który znajduje się tuż przy miejscu spotkania. Dojeżdża tam jedynie linia 310, która kursuje pomiędzy Jagodnem a pobliskimi Wojszycami. Można się zresztą spodziewać, że kwestia skomunikowania jednego z najprężniej rozwijających się wrocławski osiedli z centrum miasta także będzie tematem dzisiejszego spotkania z Donaldem Tuskiem, bo ta uwiera mieszkańców już od dawna.

Jak głosowało Jagodno?

- W czasie rozmów koalicyjnych zdecydowaliśmy o tym, aby spotkać się z mieszkańcami wrocławskiego Jagodna, w miejscu, które stało się dla wyborów symboliczne. Każdą i każdego z nas wzruszyły relacje pokazujące gigantyczną kolejkę, w której ludzie stali do godziny trzeciej nad ranem, aby zagłosować - przyznała w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Monika Wielichowska, posłanka KO. W komisji na Jagodnie, w której ludzie głosowali najdłużej w Polsce, oddano 2724 głosów. Najwięcej z nich zdobyła Koalicja Obywatelska, w sumie 1186, co dało wynik 43,54 proc.

Gdy w sieci pojawiła się wiadomość dotycząca spotkania Tuska na Jagodnie, internauci od razy wyrazili swój podziw dla pomysłu: - Wspaniały gest i formą podziękowania wytrwałym wyborcom; Jest Pan niesamowity; Jeśli nie stracicie kontaktu z ludźmi nie stracicie tej kadencji - komentowali.

