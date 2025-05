Tusk w Holandii. Szczegółowy program wizyty

Magdalena Sroka o sprawie Zbigniewa Ziobro. Trafi do więzienia?

W tym roku Holandia obchodzi 80. rocznicę zakończenia okupacji. Centralne obchody tych uroczystości organizowane są w Wageningen, gdzie 5 maja 1945 r. doszło do kapitulacji niemieckich wojsk. Holenderski premier powitał szefa polskiego rządu, który w tej miejscowości wygłosi specjalne przemówienie, będące częścią obchodów święta 5 maja. Później Schoof i Tusk rozpalą tzw. Płomień Wolności, co symbolicznie zainauguruje uroczystości w całym kraju. W ramach swojej wizyty premier Tusk odwiedzi również miejscowość Oosterbeek, gdzie zaplanowano roboczy lunch z premierem Schoofem i spotkanie z mediami, oraz Driel, gdzie szef polskiego rządu zaprosił konsul honorowy Arno Baltussen. Następnie Tusk wróci do Amsterdamu, gdzie m.in. spotka się z parą królewską - królem Wilhelmem-Aleksandrem oraz królową Maksymą - oraz weźmie udział w corocznym koncercie organizowanym przy rzece Amstel.

Premier Polski spotka się z parą królewską

Jak poinformowano na stronie holenderskiego rządu, Tusk i Schoof mają dyskutować na temat dwustronnych stosunków, obronności, gospodarki, bezpieczeństwa, wojny w Ukrainie i polskiej prezydencji. W Oosterbeek dojdzie również do spotkania delegacji obu krajów. Po południu na zaproszenie konsula honorowego Arno Baltussena premier złoży wizytę w miejscowości Driel, skąd uda się już bezpośrednio do stolicy Holandii na zwieńczenie uroczystości.

W Teatrze Królewskim Carre szef polskiego rządu spotka się z parą królewską - królem Wilhelmem-Aleksandrem oraz królową Maksymą - oraz przywita się z przedstawicielami parlamentu, rządu, ambasadorów i terytoriów zamorskich. Następnie premier weźmie udział w dorocznym koncercie organizowanym przy rzece Amstel. Ostatnim punktem programu jest rejs łodzią na zaproszenie króla Wilhelma-Aleksandra.

🔵 Premier @DonaldTusk bierze udział w uroczystości obchodów Dnia Wyzwolenia Holandii. pic.twitter.com/PJCh6PpKZ6— Kancelaria Premiera (@PremierRP) May 5, 2025

