 "Tusk vs. Google". Lider PO odpowiada na pytania internautów

Tusk odpowiada na pytania internautów

Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zamieścił w środę 2 sierpnia na swoim profilu na Twitterze nagranie, w którym odpowiada na pytania najczęściej zadawane na jego temat w Google. "Tusk vs. Google" – napisał lider PO. Wśród pytań, które padły na początku, było to o wiek. Lider PO odpowiedział wprost, że ma 66 lat. Na pytanie o wygląd Tusk odpowiedział, że "wygląda jak milion dolarów".

W wyszukiwarce znalazły się jednak także tematy mocno niewygodne dla byłego premiera np. sprawa OFE. Pytanie brzmiało "Ile Tusk zabrał z OFE?" – Uratowałem pieniądze, które leżały w OFE. Stracilibyście na tym, gdyby dalej tam leżały. Wasze pieniądze trafiły na wasze indywidualne konta do ZUS-u i każdy może to sprawdzić. To była naprawdę bardzo dobra decyzja – odpowiedział na to Donald Tusk.

Częste pytanie, które zadają internauci to: "Czy Tusk był w Magdalence?". - Nie, tam wszystkie miejsca są zajęte przez braci Kaczyńskich przede wszystkim – zażartował Tusk. Magdalenka to podwarszawska miejscowość, w której przed obradami Okrągłego Stołu odbyły się rokowania władz PRL z "Solidarnością"( m.in z Lechem Kaczyńskim).

Na najnowszy wpis Tuska szybko zareagowali politycy. Sebastian Kaleta z Suwerennej Polski napisał na Twiterze: - Google vs Tusk 4:0 Żeby nie było, to lider PO sam wywołał temat tego co Polacy myślą o nim używając wyszukiwarki Google - podkreślił polityk. Niestety, to co wyskakuje w wyszukiwarce po wpisaniu "Tusk to.." nie jest przyjemne.

Google vs Tusk 4:0Żeby nie było, to lider PO sam wywołał temat tego co Polacy myślą o nim używając wyszukiwarki Google 🤣 pic.twitter.com/n82GHHUFOn— Sebastian Kaleta (@sjkaleta) August 2, 2023

Sonda Kogo wolisz: Mateusza Morawieckiego czy Donalda Tuska? Mateusza Morawieckiego Donalda Tuska Trudno powiedzieć