Wielki sukces Donalda Tuska! Od lat nie miał tak dobrego wyniku

Donald Tusk jest bardzo aktywny w ostatnim czasie. Nie tylko organizuje marsze w różnych polskich miastach, ale także spotyka się z mieszkańcami i odpowiada na ich pytania. Do tego co jakiś czas publikuje treści w mediach społecznościowych. Najwidoczniej jego wysiłki się opłaciły, co pokazuje najnowszy sondaż IBRiS przeprowadzony dla Onetu.

Badanie sprawdzało poziom zaufania Polaków do poszczególnych polityków. Pierwsze miejsce należy do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który uzyskał 42,7 proc. głosów, czyli o 7,1 pkt. proc. więcej niż w poprzednim badaniu. Tuz za nim uplasował się prezydent RP Andrzej Duda z wynikiem 41,5 proc., co daje wynik większy o 3,1 pkt. proc. więcej w porównaniu do poprzedniego badania. Po raz pierwszy od 3 miesięcy nie zajmuje pozycji lidera rankingu. Podium zamyka premier Mateusz Morawiecki, któremu ufa 36,1 proc. Polaków, tracąc 1 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego badania.

Na następnym miejscu znalazł się Donald Tusk, uzyskując swój najlepszy wynik od 2019 roku – obecnie może liczyć na zaufanie 35,9 proc. respondentów, czyli o 5,8 pkt. proc. więcej niż w poprzednim badaniu. To zdecydowanie jego najlepszy wynik od długiego czasu.

W pierwszej dziesiątce najbardziej zaufanych polityków nalazł się także współprzewodniczący Lewicy Robert Biedroń z wynikiem 30,6 proc., minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak z 29,8 proc. i prezes PiS Jarosław Kaczyński z 29,7 proc.

Co wiesz o Donaldzie Tusku. Pytanie numer 7 tylko dla wielkich znawców życia polityka! Pytanie 1 z 15 Gdzie urodził się Donald Tusk? w Warszawie w Gdańsku w Krakowie Dalej