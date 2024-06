Tusk triumfuje, fatalne wieści dla Kosiniaka-Kamysza. Polacy ich ocenili

Zaufanie do R. Biedronia jak do Z. Ziobry. Polacy pokazali komu ufają

Od objęcia rządów przez Donalda Tuska i jego gabinet, minęło ponad pół roku. Nic zatem dziwnego, że Polacy zdążyli już sobie wyrobić zdanie na temat poszczególnych polityków, którzy wchodzą w skład rządu. Z najnowszego sondażu, który przeprowadziła pracownia IBRiS wynika, że najwyżej ocenianym członkiem gabinetu Donalda Tuska jest premier. Jego pracę dobrze ocenia 41,6 procent pytany, źle - 40,9 procent. Na drugim miejscu znalazł się Radosław Sikorski - 41,1 procent Polaków ma dobre zdanie o szefie dyplomacji, z kolei 34,3 procent jest przeciwnego zdania. Kolejnym politykiem, którego praca jest dobrze oceniana, jest Adam Bodnar. 40,1 procent Polaków ocenia pozytywnie pracę ministra sprawiedliwości, 34,9 procent - źle. O dużym rozczarowaniu może mówić Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremiera i ministra obrony narodowej źle ocenia 41 procent wyborców, przeciwnego zdania jest 28,9 procent Polaków.

Humoru z pewnością nie poprawia szefowi PSL wynik Trzeciej Drogi w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ludowcy, którzy wystartowali jako koalicja z Polską 2050, zebrała nieco ponad 6 procent głosów i wprowadziła do europarlamentu trzy mandaty. Jednak zdaniem Władysława Kosiniaka-Kamysza ten projekt powinien być kontynuowany i trwać co najmniej do wyborów prezydenckich 2025.

