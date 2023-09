Tusk straszy wyrzuceniem Polski ze strefy Schengen. PiS stał się szmuglerem migrantów

Dodatkowa emisja dokumentu "Na granicy". "To prawdziwe historie tych, którzy bronią polskich granic"

Wołodymyr Zełenski z nagłą wizytą w Polsce. Co się stało?

PiS przegrywa w sondażu z PO. O co spytano Polaków?

Zapraszamy do relacji

60 tysięcy złotych kwota wolna od podatku

Kwota wolna 60 tys. zł, czyli zniesienie podatku dla emerytów i emerytek, nie oznacza, że nie będzie "trzynastki" i "czternastki"; nasza propozycja dotyczy też dwukrotnego w ciągu roku waloryzowania emerytur, jeśli inflacja przekracza 5 proc. - powiedział w Mińsku Mazowieckim, szef PO Donald Tusk.

Podczas niedzielnego spotkania z mieszkańcami Tusk przypomniał, że jeden ze stu konkretów na sto dni zakłada wprowadzenie kwoty wolnej od podatku w wysokości 60 tys. zł.

Tusk zaznaczył, że wprowadzenie tej kwoty będzie oznaczać, że zdecydowana większość emerytów nie będzie płacić podatku od emerytury. Zwrócił uwagę, że jednak nie skorzystają z tego, ci którzy mają najniższe emerytury, bo te osoby już dzisiaj nie płacą podatku.

"Kwota wolna 60 tys. zł, czyli zniesienie podatku dla emerytów i emerytek nie oznacza, że nie będzie +trzynastki+ i +czternastki+. (...). Nie idziemy do tych wyborów, nie mam ambicji wygrania tych wyborów, po to, żeby komuś coś zabrać (...). 60 tys. zł kwoty wolnej od podatku to nadal oznacza także +trzynastkę+ i +czternastkę+" - podkreślił szef PO.

Zwrócił uwagę, że inflacja jest co prawda niższa, ale to oznacza, że ceny nadal rosną, tylko nie tak szybko jak w czasie tych "najbardziej tragicznych miesięcy". "Więc nasza propozycja dotyczy także dwukrotnego w ciągu roku waloryzowania każdej emerytury, jeśli inflacja przekracza 5 proc. I to ma szczególne znaczenie właśnie dla tych najniżej uposażonych, bo dla nich te ceny w sklepach są najbardziej zabójcze" - powiedział Tusk.

Tusk ujawni nowe dokumenty

To co zrobił PiS w Polsce jest jaskrawą ilustracją tego jak, nie nalezy prowadzić polityki migracyjnej. - Oni nadal ten proceder prowadzą - mówił Tusk, odnosząc się do sprawy afery wizowej. - 10 tysięcy w lipcu i 14 tysięcy w sierpniu. - Jutro zobaczycie dokumenty - zapowiedział Tusk. - PiS-owski rząd stał się szmuglerem nielegalnych migrantów - dodał.

Lider PO był pytany przez Tunezyjczyka z polskim obywatelstwem o politykę migracyjną.

Tylko w ciągu dwóch miesięcy z Polski przeszło za granicę 24 tysięcy nielegalnych imigrantów - powiedział. - 200 milionów uchodźców klimatycznych będzie podążać do 2050 roku. Jaki jest Wasz pomysł na politykę migracyjną. Widzimy szczucie na TikToku na osoby w drodze - zapytał z sali Polak, którego rodzina pochodzi z Tunezji. - Moi rodacy z drugiej ojczyzny giną na Morzu Śródziemnym - dodał. I zarzucił, że polscy politycy postrzegają uchodźców jako terrorystów. - Naprawdę tak pan o nas myśli? - zapytał.

- Panu się to nie spodoba. Musimy ich zatrzymać na naszej granicy, bo jest ich za dużo. Znam realia państw europejskich, wiem kiedy się zaczynają kłopoty, kiedy nie ma odpowiednich proporcji - powiedział Tusk.

Express Biedrzyckiej - Donald Tusk Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

.@donaldtusk w Mińsku Mazowieckim: Nie odbierzemy emerytom przyznanych im świadczeń. Będziemy waloryzować emerytury i renty ponownie jeśli inflacja przekroczy 5%. #Tuskobus #PolskaWNaszychSercach pic.twitter.com/yYu9aZWCvc— PlatformaObywatelska (@Platforma_org) September 24, 2023