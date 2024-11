Tusk: Scholz zdał mi relację z rozmowy z Putinem

Scholz rozmawiał z Putinem. Po raz pierwszy od blisko dwóch lat

Kanclerz Niemiec Olof Scholz w przeprowadzonej w piątek rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem nalegał, by Rosja była gotowa na rozmowy z Ukrainą w celu wynegocjowania trwałego, sprawiedliwego pokoju - poinformował rzecznik rządu w Berlinie. Była to pierwsza rozmowa polityków od grudnia 2022 r.

Scholz wezwał też Putina do wycofania wojsk z terenów Ukrainy – podała agencja dpa. Kanclerz potwierdził, że Niemcy są zdeterminowane do dalszego wspierania Ukrainy w obronie przed rosyjską agresją tak długo, jak będzie to konieczne. Kanclerz dał też Putinowi do zrozumienia, że udział północnokoreańskich żołnierzy w walkach przeciwko Ukrainie stanowi poważną eskalację i rozszerzenie konfliktu.

Rzecznik niemieckiego rządu Steffen Hebestreit podkreślił też, że Scholz rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w środę oraz że zamierza ponownie się z nim skontaktować po rozmowie z Putinem.

Rozmowa Scholz-Putin. Komentarz Donalda Tuska

W piątek po południu Donald Tusk przekazał we wpisie na portalu X (Twitterze), że rozmawiał z kanclerzem Niemiec. "Przed chwilą odebrałem telefon od kanclerza Scholza, który zdał mi relację z rozmowy z W. Putinem. Z satysfakcją przyjąłem informację, że kanclerz nie tylko jednoznacznie potępił rosyjską agresję, ale że powtórzył polskie stanowisko: nic o Ukrainie bez Ukrainy" - napisał premier.

