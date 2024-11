i Autor: PAP/Marian Zubrzycki

Ostre zarzuty

Morawiecki atakuje Tuska. "Polacy to zapamiętają"

Mateusz Morawiecki w najnowszym nagraniu na platformie X ostro skrytykował Donalda Tuska, zarzucając mu nieudolność i brak kompetencji w zarządzaniu państwem. Były premier nawiązał do słów o tym, że "liczby nie kłamią", by obrócić je przeciwko obecnemu szefowi rządu. Czy te mocne oskarżenia to zapowiedź nowej politycznej batalii? Czy to początek nowej rundy politycznego starcia?