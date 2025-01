Tusk ostro o Nawrockim! Udział w proteście rolników nazwał "rozwalaniem Europy"

Donald Tusk w mocnych słowach o Nawrockim. Mówił o Putinie i jego sojusznikach

- Kiedy wspólnie z prezydentem Trzaskowskim i marszałkiem Hołownią otwieraliśmy polską prezydencję, K. Nawrocki demonstrował z grupą działaczy pod hasłem Polexit. Pytanie jest proste i śmiertelnie poważne: czy chcecie prezydenta budującego bezpieczną i silną Europę, czy takiego, który wspólnie z Putinem i jego sojusznikami będzie ją rozwalał? - napisał na X Donald Tusk.

Premier nawiązywał do protestu rolników organizowanego przez Porozumienie Organizacji Rolniczych, który odbył się w Warszawie w dniu inauguracji prezydencji Polski w Radzie UE. Protest odbywał się pod Teatrem Wielkim, w którym trwały uroczystości związane z polską prezydencją, a wśród demonstrujących był kandydat na prezydenta wspierany przez PiS, Karol Nawrocki.

Rolnicy protestowali przeciwko umowie UE z Mercosur, Zielonemu Ładowi, importowi z Ukrainy, a także przeciw "niszczeniu polskich lasów i łowiectwa", jak i "wygaszaniu polskiej gospodarki". Na demonstracji oprócz haseł przeciw Zielonemu Ładowi można było zobaczyć także takie namawiające do Polexitu, stąd zarzut premiera o "rozwalanie Europy".

Nawrocki na proteście rolników. Trzaskowski również przeciwko umowie z Mercosurem

- Dzisiaj tutaj jest miejsce każdego kandydata na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, który myśli po polsku. Tu są rolnicy, którzy są zaniepokojeni tym, co dzieje się dzisiaj w Polsce - z jednej strony "zielonym szaleństwem" i Zielonym Ładem, z drugiej strony nadchodzącą umową Mercosur, która bije w polskiego rolnika - grzmiał Nawrocki zwracając się do nieobecnego Rafała Trzaskowskiego.

Sam Rafał Trzaskowski skrytykował na X umowę UE z Mercosur, jednak nie uczestniczył się na proteście.

- Interes polskich rolników musi być skutecznie broniony. Dość hipokryzji i nierównych szans na rynku. Mówię twarde nie umowie między Unią Europejską, a Mercosur. Podczas gdy normy, które musi spełniać żywność w Polsce i w całej UE, na europejski rynek są dopuszczane produkty nie spełniających żadnych norm. To nie jest fair, to jest nieuczciwa konkurencja, to osłabianie naszego rolnictwa. Bezpieczeństwo żywnościowe to podstawa, a zapewni je tylko rodzime rolnictwo - mówił Trzaskowski.

Kiedy wspólnie z prezydentem Trzaskowskim i marszałkiem Hołownią otwieraliśmy polską prezydencję, K. Nawrocki demonstrował z grupą działaczy pod hasłem Polexit. Pytanie jest proste i śmiertelnie poważne: czy chcecie prezydenta budującego bezpieczną i silną Europę, czy takiego,…— Donald Tusk (@donaldtusk) January 4, 2025

🚫 Nie ma zgody na umowę UE-Mercosur w obecnym kształcie.Wolny handel - tak. Ale na równych zasadach. I z troską o interes polskich rolników.#Trzaskowski2025 pic.twitter.com/wQKhB63qFf— Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) January 3, 2025

BOCHEŃSKI: NAWROCKI NIE MUSI SIĘ WSTYDZIĆ SWOJEJ PRZESZŁOŚCI Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.