i Autor: Piotr Stańczak

Wybory w Polsce 2023

Tusk o Kaczyńskim: Kolaborant, sfinansował niemiecką gospodarkę

Donald Tusk kontynuuje przedwyborczy objazd po Polsce. W czwartek 28 września 2023 roku odwiedza Elbląg. Tuska zachęca wyborców do głosowania na kandydatów Koalicji Obywatelskiej do Sejmu i Senatu. W swych wystąpieniach nawiązuje do problemów lokalnej społeczności i danego regionu. Tusk w Elblągu przedstawił najnowszy sondaż przedwyborczy.