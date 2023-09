Tusk o ostro o polskim rządzie. „Gdybym to ja był premierem…”

Donald Tusk ostro skrytykował działania polskiego rządu w sprawie transportu zboża z Ukrainy Jak powiedział, miało trafiać z pociągu do portu w Gdański, ale nic nie robiono w tej sprawie. Ponadto twierdzi, ze należy jak najszybciej wrócić do tego projektu.

- Gdybym to ja był premierem, to ponad rok temu zorganizowalibyśmy, korzystając z pieniędzy unijnych, infrastrukturę potrzebną, żeby umożliwić transfer ukraińskiego zboża – mówił na antenie Polsat News. Podkreślił, że za błędy rządu płaci polski rolnik. - Zorganizowalibyśmy infrastrukturę, żeby Ukraina mogła sprzedawać swoje zboże, ale nie w Polsce, tylko tam, gdzie to zboże powinno trafić. To są rzeczy, który powinny być dawno gotowe – dodał.

Polityk odniósł się także do sprawy posłanki KO Kingi Gajewskiej, która została zatrzymana przez policję w Otwocku.

- Jesteśmy wszyscy wyjątkowo przygnębieni tym jak się zachowuje partia rządząca [...]. Wieczorem posłanka Koalicji Obywatelskiej, która do przechodniów, mieszkańców Otwocka, nikogo nie zaczepiając mówiła o aferze wizowej, 250 tysiącach migrantów, których PiS wpuścił do Polski, została zatrzymana przez policję. Wykręcono jej ręce i wprowadzono do tzw. suki. To są standardy bardzo niepokojące – stwierdził.

