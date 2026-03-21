Tusk nie wytrzymał po tym, czego dowiedział na temat Nawrockiego! Groza. Te słowa porażają

Nawrocki spotka się z Orbanem? Doniesienia węgierskich mediów

Według informacji VSquare, prezydent Karol Nawrocki spotka się w poniedziałek w Przemyślu z prezydentem Węgier Tamasem Sulyokiem na wspólnych obchodach Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, po których planuje krótką popołudniową podróż do Budapesztu. Jak dodał węgierski dziennikarz, polski prezydent ma się w stolicy Węgier spotkać z premierem tego kraju, by udzielić mu poparcia przed nadchodzącymi wyborami.

Celem poniedziałkowej wizyty, jak zauważył Panyi, ma być poprawa stosunków Nawrockiego z Orbanem po odwołanej w grudniu wizycie. Przypomnijmy, że w grudniu, przed szczytem Grupy Wyszehradzkiej w Ostrzyhomiu na Węgrzech, prezydent Karol Nawrocki zrezygnował z planowanego spotkania z Orbanem po tym, jak węgierski premier spotkał się w Moskwie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

- Ten termin jest dla Nawrockiego wyjątkowo niekorzystny: 23 marca w Budapeszcie odbędzie się również tzw. Wielkie Zgromadzenie skrajnie prawicowej koalicji Patrioci dla Europy, w którym wezmą udział znani politycy prokremlowscy, tacy jak Matteo Salvini i Marine Le Pen - napisał na X Panyi, dziennikarz śledczy portalu VSquare. Dziennikarz podkreślił, że chociaż informacje o wizycie pochodzą od źródeł bliskich sprawie, ryzyko polityczne wyjazdu Nawrockiego „może okazać się zbyt wysokie”.

Plan spotkań Nawrockiego w dniu Przyjaźni Polsko-Węgierskiej wzburzyły Tuska! Ostro zareagował

Te doniesienia na temat wzburzyły premiera Donalda Tuska. Szef rządu, gdy tylko dowiedział się, co napisano w węgierskich mediach, od razu dodał ostry wpis na portalu X, w którym odniósł się do pogłosek na temat Nawrockiego: - Udział prezydenta Nawrockiego w budapesztańskim spotkaniu prorosyjskich i eurosceptycznych polityków to fatalny błąd i potwierdzenie groźnej strategii osłabiania Unii Europejskiej i wzmacniania Putina - napisał wprost premier.

Jego słowa od razu doczekały się komentarza ze strony byłego premiera, Mateusza Morawieckiego: - Mocne słowa w ustach człowieka, który przez lata robił reset z Rosją i oddał im badanie Katastrofy Smoleńskiej. Antyrosyjskości od Pana Prezydenta mógłbyś się uczyć, człowieku bez poglądów poza jednym: robić tak jak wymyślą w Berlinie - wprost napisał polityk PiS. Zareagował także Marcin Przydacz, Szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP, który podkreślił, że od 19 lat, co roku w dniu 23 marca, organizowane są Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej i jest to tradycja, którą realizowali wszyscy polscy prezydenci w tym czasie. Po czym odniósł się do wpisu premiera Tuska:

Gdyby Donald Tusk nie kłamał, nie byłbym Donaldem Tuskiem. Prezydent Nawrocki nie planuje udziału w żadnym tego typu spotkaniu. W poniedziałek odbywają się Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, w związku z czym w Przemyślu dojdzie do spotkania prezydentów Polski oraz Węgier. Następnie wieczorem do kontynuacji rozmów pomiędzy prezydentami Nawrockim i Sulyokiem w Budapeszcie oraz do spotkania z premierem Węgier. Usuń twitta, a najlepiej konto - napisał ostro Przydacz.

— Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) March 21, 2026

Wybory na Węgrzech już niebawem

Wybory na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Opozycyjna partia TISZA Petera Magyara prowadzi z Fideszem premiera Orbana w większości niezależnych sondaży - w lutowym badaniu firmy Median partia ta uzyskała 20-punktową przewagę wśród zdecydowanych wyborców. Premier Orban uzyskał dotąd poparcie m.in. prezydenta USA Donalda Trumpa, a szef MSZ Węgier Peter Szijjarto poinformował w piątek, że przed wyborami na Węgry przyjedzie też wiceprezydent USA J.D. Vance.

33