Tusk nie musi być premierem. Były prezydent kreśli kontrowersyjny scenariusz

Donald Tusk zwrócił się do Kaczyńskiego w sprawie debaty. „Nie ma się co bać”

Donald Tusk to ciągle polityk stojący najdłużej, bo aż siedem lat, na czele rządu w wolnej Polsce. W dodatku przewodniczący Platformy Obywatelskiej ma ciągle szansę poprawić wynik. W końcu stoi na czele największej partii opozycyjnej. Jednak zdaniem byłego prezydenta, Bronisława Komorowskiego, trudne koalicyjne negocjacje, mogą wymagać zupełnie innych scenariuszy. - Znamy się z Tuskiem od wielu lat, to człowiek szalenie elastyczny. Jeśli uzna, że jego osoba jest kłopotem, to będzie szukał innej kandydatury – mówi Komorowski. Były prezydent wcale nie ma na myśli pozostałych liderów opozycji. - Raczej ktoś spoza tego grona, mądry prawnik, albo znakomity ekonomista – słyszymy. Także Anna Maria Żukowska (40 l.) z Lewicy, nie uważa, że wspólne rządy PO, PSL, 2050 i Lewicy, muszą oznaczać powrót Tuska na fotel premiera. - O tym będą decydowały ugrupowania, które zasiądą do stołu negocjacyjnego. Nie wiem, czy na przykład Trzecia Droga nie postawi jakiegoś innego warunku – zastanawia się posłanka. Z kolei jeden z polityków PO, pragnący zachować anonimowość mówi, że Tusk za bardzo się zaangażował, żeby lekka ręką oddać komuś władzę. - To byłaby ostateczność. Jednak Donald mógłby się na to zdecydować, jeżeli tylko tak, mógłby stworzyć rząd i pokonać tym samym Jarosława Kaczyńskiego (74 l.) - słyszymy od posła Platformy.

