i Autor: PAP/Marcin Obara Premier Donald Tusk podczas nadzwyczajnego posiedzenia rządu.

Mocne dane

Tusk może zbierać gratulacje. To się stało właśnie teraz. Tego nie było od lat!

Donald Tusk miał ostatnio pełne ręce roboty. Wszystko przez powódź, która nawiedziła południowo-zachodnią część Polski. Premier wraz z ministrami musiał działać od razu, by kontrolować sytuację. W najnowszym rankingu zaufania do polityków szef rządu znalazł się na pierwszym miejscu. Co więcej, okazuje się, że obecnie uzyskał najlepszy wynik od listopada 2018 roku.