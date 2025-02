i Autor: AP Photo, SUPER EXPRESS Donald Tusk

Wojenka PO-PiS

Tusk mocno zaatakował. "Narracja Kremla stała się oficjalną linią PiS". O co poszło?

To ostatni moment na zmianę kandydata; chyba że narracja Kremla stała się oficjalną linią PiS - zwrócił się do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego premier Donald Tusk. Nawiązał do słów popieranego przez PiS Karola Nawrockiego, według którego to decyzje elit europejskich przyniosły atak Rosji na Ukrainę.