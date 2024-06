Tusk miał wściec się na kanclerza Niemiec! Poparła go premier Włoch

to nie żart!

Politycy PiS zniesmaczeni dołączeniem Moniki Pawłowskiej? "Źle to wygląda"

Tusk wściekły na kanclerza Niemiec i premiera Holandii. Poparła go premier Włoch

Jak podaje RMF FM, Niemcy i Holandia miały "torpedować" dyskusję o finansowaniu unijnych inwestycji w obronność. Oba kraje z racji, że więcej do budżetu UE dopłacają niż otrzymują, nie chcą zwiększać swoich wydatków. Oba kraje chciały wykreślić z dokumentu zdanie o "uzupełnieniu krytycznych luk w zdolnościach" obronnych krajów członkowskich. Niektórzy z przywódców mieli być oburzeni zachowaniem premiera Holandii, który został wybrany na sekretarza generalnego NATO. Na Olafa Scholza i Rutte'go wściec się miał również Donald Tusk.

Premier RP apelował w Brukseli o wzmocnienie wschodniej granicy i finansowaniu tarczy przeciwlotniczej miały poprzeć kraje bałtyckie oraz premier Włoch Giorgia Meloni. Jak podaje RMF FM, szefowa włoskiego rządu miała być "ostra w swoich sformułowaniach" i wtórowała przy tym polskiemu premierowi.

Niemcy i Holandia nie chcą dokładać więcej do obronności UE?

Niemcy i Holandia wraz z innymi państwami, które więcej do unijnego budżetu "dokładają" stoją na stanowisku, że wystarczy zwiększenie wydatków na obronność do 2 proc. PKB, aby znaleźć finansowanie. Argumentują również, że to kwestia przyszłego budżetu UE. Ostatecznie zapis, o którego usunięcie walczył Scholz i Rutte pozostał w dokumencie, ale miał zostać nieznacznie zmieniony.

SŁODKO-GORZKIE ZWYCIĘSTWO TUSKA. Co dalej z rządem? - Paweł Musiałek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.