Tusk kontra Chełm? Po Sylwestrze z TV Republika minister odwołuje kluczowy projekt

Projekt z KPO anulowany: cofnęli wsparcie dla Chełma

Jakub Banaszek, prezydent Chełma, opublikował dokument na platformie X, w którym minister zdrowia Izabela Leszczyna odwołała zarządzenie o utworzeniu w mieście Centrum Digitalizacji Medycznej.

– Szybko poszło. Decyzją Minister Zdrowia Izabeli Leszczyny w Chełmie nie powstanie zapowiadane Centrum Digitalizacji Medycznej – napisał.

Prezydent Chełma przypomniał również obietnice wsparcia dla średnich miast, które padły na konwencji programowej Donalda Tuska.

– To jest to Wasze wsparcie zapowiadane na konwencji? Dodam, że to projekt z KPO – dodał.

Sylwester w Chełmie przyciągnął miliony widzów

Chełm wspólnie z Telewizją Republika zorganizował sylwestrową imprezę, która odbyła się na placu Łuczkowskiego. Wydarzenie zgromadziło tłumy mieszkańców oraz przyciągnęło aż 4 mln widzów w telewizji, jak poinformował Tomasz Sakiewicz, szef stacji.

Na scenie wystąpili zarówno polscy artyści, tacy jak Bayer Full, Kombi czy Weekend, jak i zagraniczne gwiazdy, w tym Captain Jack, Bad Boys Blue i Boney M. Imprezę prowadzili Anna Popek, Rafał Patyra, Natalia Rzeźniczak oraz Adrian Borecki, a atmosfera była pełna energii i entuzjazmu.

Jednak sukces imprezy wzbudził spekulacje, czy współpraca miasta z TV Republika mogła mieć wpływ na późniejszą decyzję o cofnięciu wsparcia dla kluczowego projektu.

Polityczne tło decyzji?

Anulowanie Centrum Digitalizacji Medycznej, które miało być finansowane z Krajowego Planu Odbudowy, wzbudziło wątpliwości o możliwe polityczne motywy. Współpraca Chełma z Telewizją Republika, znaną z krytyki obecnego rządu, mogła nie przypaść do gustu decydentom centralnym.

Prezydent Chełma, pytając o obietnice wsparcia dla średnich miast, jasno wskazał na rozdźwięk między zapowiedziami a rzeczywistością. Ostateczna decyzja minister Leszczyny może stać się symbolem napięć na linii samorząd-rząd.

Szybko poszło. Decyzja Minister Zdrowia @Leszczyna w Chełmie nie powstanie zapowiadane Centrum Digitalizacji Medycznej. 🤥Prezydencie @trzaskowski_ i Ministrze @CTomczyk to jest to Wasze zapowiadane na konwencji wsparcie dla średnich miast? Dodam, że to projekt z KPO 🙃 pic.twitter.com/aumDLSIByP— Jakub Banaszek (@Jakub_Banaszek) January 4, 2025

