Podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina Sebastian M. został zatrzymany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jak napisał na X premier Donald Tusk, teraz podejrzanym zajmie się polska prokuratura.

- Sebastian M. zatrzymany w Emiratach. Teraz zajmie się nim polska prokuratura. Dziękuję naszym dyplomatom i policjantom, którzy podjęli się tej trudnej operacji. Każdy, kto ukrywa się w obcym państwie przed polskim wymiarem sprawiedliwości, prędzej czy później trafi w nasze ręce. - napisał Donald Tusk.

Siemoniak zapowiada bezwzględne ściganie przestępców

Sprawę skomentował także szef MSWiA Tomasz Siemoniak, który pogratulował polskim służbom na X.

- Kto jest winny, zwłaszcza w tak ewidentnej, tragicznej sprawie, będzie ścigany przez nas choćby na samym końcu świata [...] Nigdy nie będzie zgody na tego rodzaju działania, na tego rodzaju zagrożenia, które ta osoba stworzyła - mówił Siemoniak w TVP Info.

Jeszcze 15 maja Prokurator Generalny Adam Bodnar poinformował, że władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich wyraziły zgodę na ekstradycję Sebastiana M. Jak wyjaśniła później Komenda Główna Policji podejrzany na terenie ZEA nie był w dyspozycji tamtejszych organów ścigania, dlatego trzeba było go ponownie zatrzymać przed wypełnieniem procedury ekstradycji do Polski.

Jak zapewniała KGP, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o możliwości przeprowadzenia ekstradycji od polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości albo przesłaniu jej do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP kanałem Interpolu polscy funkcjonariusze zrobią wszystko, aby sprowadzić Sebastiana M. do Polski i oddać go polskim organom ścigania.

Sebastian M. jest podejrzany o spowodowanie wypadku na autostradzie A1 niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego we wrześniu 2023 roku. Samochód BMW, za którego kierownicą siedział poszukiwany miał uderzyć w auto marki Kia, którą podróżowali rodzice i ich pięcioletni syn.

Po wypadku podejrzany uciekł z Europy, a ówczesny prokurator generalny Zbigniew Ziobro wydał za nim list gończy, a Interpol wydał czerwoną notę.

