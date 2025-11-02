Premier RP jest zmęczony i sfrustrowany brakiem sterowności koalicji rządzącej.

Anonimowi politycy KO i ministrowie wskazują na "bezradność" i brak "sportowej złości" u Tuska.

W tle pojawiają się spekulacje na temat potencjalnych następców Tuska.

Tusk jest zmęczony bezsilnością koalicji rządzącej?

W książce dziennikarza Onetu Kamila Dziubki "Kierownik. Kulisy władzy Donalda Tuska", autor rozmawiał m.in. z ministrami, czy parlamentarzystami będącymi blisko Donalda Tuska. Jak wynika z fragmentów przytoczonych przez TOK FM, premier RP jest obecnie zmęczony brakiem sterowności koalicji i związanymi z tym problemami z przeforsowaniem obiecanych w kampanii wyborczych zmian prawnych.

Jeden z rozmówców Kamila Dziubki stwierdził, że ma wrażenie jakby Donald Tusk rozmyślał o "swoim politycznym końcu". Wydaje się być bardziej zainteresowany zajęciem się rodziną niż kontynuacją politycznej kariery, w której "traci czas".

- Jest zupełnie inny niż gdy zaczynaliśmy w grudniu 2023 roku. Jest zmęczony, niezadowolony, wręcz sfrustrowany brakiem sterowności koalicji. Wie, że większości spraw już nie załatwi. A jednocześnie jest jedynym, który w całej koalicji cieszy się estymą. Mimo to nie ma siły, żeby przeforsować na przykład związki partnerskie albo liberalizację prawa aborcyjnego. Myślę, że ta bezsilność męczy go najbardziej - można przeczytać we fragmencie wypowiedzi anonimowego ministra w książce.

Polityk KO: u Tuska widać "bezradność"

Z kolei inny anonimowy polityk KO w książce Kamila Dziubki miał powiedzieć, że "nie poznaje" Donalda Tuska mimo 30-letniej znajomości. W ocenie polityka u premiera widać "bezradność, brak pomysłowości, rozpaczliwe ruchy".

Natomiast anonimowy minister miał powiedzieć, że "nie widzi już w Tusku sportowej złości". Jednocześnie wskazał, że są robione pierwsze podchody pod przygotowanie następcy. Z jego wypowiedzi wynika również, że premier ma przynajmniej trzy osoby, które mogą go w przyszłości "zastąpić" i są nimi Włodzimierz Kosiniak-Kamysz, Radosław Sikorski i co ciekawe "Adam Szłapka".

Powyższe wypowiedzi pochodziły z książki "Kierownik. Kulisy władzy Donalda Tuska" autorstwa Kamila Dziubki.

