Tusk i „zakute łby”: Jest wniosek o ukaranie do Komisji Etyki. O co chodzi?

Donald Tusk wywołał burzę polityczną, nazywając swoich przeciwników „zakutymi łbami” w nagraniu o finansowaniu Huty Stalowa Wola.

Europoseł PiS Waldemar Buda złożył wniosek do Komisji Etyki Poselskiej, oskarżając premiera o naruszenie godności urzędu.

Sprawa dzieli polityków i komentatorów. Czy Tusk przekroczył granicę, a może to tylko stanowcza odpowiedź na dezinformację?

Burza po słowach premiera. O co chodzi w sprawie „zakutych łbów”?

Debata publiczna w Polsce ponownie rozgorzała po publikacji krótkiego nagrania wideo przez premiera Donalda Tuska w dniu 23 lutego 2026 roku. Materiał dotyczył kwestii finansowania Huty Stalowa Wola w ramach europejskiego programu SAFE (Supporting Affordable Energy). Szef rządu, odnosząc się do wątpliwości i dezinformacji ze strony przeciwników politycznych, w dosadny sposób podkreślił, że środki trafią bezpośrednio do polskiego zakładu.

Adam Bodnar gościem "Porannego Ringu". Czy Rosja zapłaci za zniszczenia w Ukrainie?

Podczas wcześniejszej wizyty w Stalowej Woli zapewniał, że 20 miliardów złotych zostanie zainwestowane w miejscową hutę, a nie w zagraniczne podmioty. Chcąc ostatecznie przeciąć spekulacje, w mediach społecznościowych opublikował nagranie, które zakończył ostrym zwrotem.

– Postaram się to wytłumaczyć najprościej, jak potrafię. Patrzcie mi na usta – 20 miliardów, tylko dla tej huty. Stalowa Wola, Podkarpacie, Polska. Dotarło, zakute łby? – pytał retorycznie Donald Tusk, patrząc prosto w obiektyw kamery.

Słowa te natychmiast stały się zarzewiem konfliktu, a fraza „zakute łby” zdominowała dyskusje w internecie i mediach, stając się symbolem ostrego języka w polityce.

Adam Bodnar gościem "Porannego Ringu". Czy Rosja zapłaci za zniszczenia w Ukrainie?

Reakcja opozycji. Waldemar Buda składa wniosek do Komisji Etyki

Na odpowiedź ze strony Prawa i Sprawiedliwości nie trzeba było długo czekać. Już następnego dnia, 24 lutego, poseł do Parlamentu Europejskiego Waldemar Buda poinformował o podjęciu formalnych kroków. Za pośrednictwem serwisu X ogłosił, że skierował oficjalne pismo do sejmowej Komisji Etyki Poselskiej.

„W związku z skandalicznymi słowami Donalda Tuska informuję, że skierowałem wniosek o jego ukaranie do Komisji Etyki Poselskiej” – napisał polityk, dołączając skan dokumentu.

Ten ruch przenosi spór z płaszczyzny medialnej na grunt instytucjonalny Sejmu.

Treść zawiadomienia. „Określenie ma charakter obraźliwy”

W treści wniosku Waldemar Buda precyzyjnie argumentuje, dlaczego jego zdaniem premier naruszył standardy obowiązujące parlamentarzystów. Wskazuje, że użyte przez Donalda Tuska sformułowanie jest niegodne osoby pełniącej tak ważną funkcję publiczną.

„Użyte określenie ma charakter obraźliwy i nie spełnia standardów powagi oraz szacunku, jakie powinny cechować wypowiedzi osoby pełniącej funkcję Prezesa Rady Ministrów oraz Posła na Sejm RP” – czytamy w zawiadomieniu.

Poseł podkreśla, że publiczne i szeroko rozpowszechnione nagranie uderza w dobre imię Sejmu oraz narusza zasadę poszanowania godności innych osób. W konkluzji wnosi o ocenę wypowiedzi pod kątem zgodności z zasadami etyki poselskiej.

Debata w mediach i polityce. Czy premier przekroczył granicę?

Wypowiedź Donalda Tuska podzieliła komentatorów i polityków. Zwolennicy premiera argumentują, że był to przejaw stanowczości i próba bezpośredniego dotarcia do opinii publicznej z kluczowym komunikatem, który miał być celowo zakłamywany przez opozycję. W tej interpretacji ostry język miał służyć przełamaniu szumu informacyjnego i był odpowiedzią na falę dezinformacji.

Poniżej galeria zdjęć: Donald Tusk w Bobrownikach

9

Express Biedrzyckiej - WSTĘP Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.