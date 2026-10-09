Tusk czy Nawrocki lepiej sobie radzi w kontaktach z USA? Polacy wyraźnie wskazali

Prezydent Karol Nawrocki uzyskał 38% wskazań jako podmiot lepiej działający na rzecz współpracy z USA, co stanowi dwukrotnie wyższy wynik niż łączne poparcie dla rządu, które wyniosło 19%.

Dominacja prezydenta wynika z postrzegania urzędu prezydenckiego jako głównej twarzy relacji z USA oraz z silnej mobilizacji elektoratu konserwatywnego i prawicowego.

Aż 43% respondentów nie wskazało żadnego z głównych ośrodków władzy jako jednoznacznego lidera, co wskazuje na powszechny sceptycyzm społeczeństwa dotyczący spójności polskiej polityki zagranicznej.

Pytanie postawione respondentom brzmiało: „Kto Twoim zdaniem lepiej działa na rzecz współpracy Polski z USA?”. Wyniki badania wskazują na istotną przewagę Pałacu Prezydenckiego nad Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i podległymi jej resortami.

Najwięcej wskazanych głosów zdobył prezydent Karol Nawrocki, na którego postawiło 38 proc. badanych. Wyraźnie wyprzedził on reprezentację rządową – premier Donald Tusk, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz pozostali ministrowie uzyskali łącznie 19 proc. głosów.

Na opcję, że obie strony działają tak samo dobrze, wskazało 13 proc. respondentów. Tyle samo badanych uważa, że obie strony działają tak samo źle – ta odpowiedź uzyskała 11 proc. Z kolei grupa niezdecydowanych, wybierających opcję „Nie wiem / trudno powiedzieć”, wyniosła 19 proc.

Jak rozumieć wyniki?

Wyraźna przewaga głowy państwa nad szefem rządu w sprawach dyplomacji z Waszyngtonem to efekt kilku kluczowych czynników. Choć zgodnie z polską Konstytucją to Rada Ministrów odpowiada za prowadzenie polityki zagranicznej, prezydent współdziała z premierem w obszarze spraw zagranicznych i obronności. W oczach wielu Polaków to właśnie urząd prezydencki jest główną twarzą relacji z USA, co znajduje odzwierciedlenie w poparciu sięgającym niemal 40 proc.

Wynik Karola Nawrockiego pokazuje silną mobilizację wyborców konserwatywnych i prawicowych, dla których aktywność prezydenta na arenie międzynarodowej, budowanie strategicznego partnerstwa oraz dbanie o bezpieczeństwo militarne i energetyczne stanowią priorytet.

Ocenianie rządu jako całości, czyli premiera, szefa MON oraz pozostałych ministrów, sprawia z kolei, że część elektoratu koalicyjnego nie wskazuje jednoznacznie na gabinet, lecz wybiera opcję równomiernego podziału zasług i uznaje, że obie strony działają równie dobrze.

Sondaż ujawnia również powszechny sceptycyzm wobec spójności polskiej dyplomacji. Łącznie aż 43 proc. respondentów nie wskazało żadnego z głównych ośrodków władzy jako jednoznacznego lidera – oceniając działania obu stron jednakowo źle, jednakowo dobrze bądź nie mając w tej sprawie wyrobionego zdania.

Sondaż przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster w dniach 6-7 października 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1018 dorosłych Polaków.

W naszej galerii zobaczysz ostatnią wizytę Karola Nawrockiego w USA:

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Sonda Kto Twoim zdaniem lepiej działa na rzecz współpracy Polski z USA? Prezydent Karol Nawrocki Premier Donald Tusk, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz pozostali ministrowie Obie strony działają tak samo dobrze Obie strony działają tak samo źle Nie wiem