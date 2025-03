Co dalej ze sprawą Zbigniewa Ziobro? Magdalena Sroka zabrała głos

Donald Tusk zamieścił na platformie X nagranie, w którym zwrócił się do Amerykanów i Donalda Trumpa. "Panie prezydencie, współpraca jest zawsze lepsza niż konfrontacja" — powiedział.

W poniedziałek Polska podpisała w Sochaczewie umowę z USA w sprawie wsparcia logistycznego i technicznego dla polskich wyrzutni przeciwlotniczych Patriot pozyskiwanych w ramach programu "Wisła". W uroczystości wzięli udział m.in. premier Donald Tusk i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. "Jest to potwierdzenie naszej wieloletniej współpracy. Polska jest wyjątkowym przykładem na rzecz bezpieczeństwa" — powiedział premier Donald Tusk po podpisaniu umowy.

Wcześniej Tusk zamieścił w tej sprawie wspomniane nagranie na platformie X. "Drodzy amerykańscy przyjaciele, właśnie podpisaliśmy kolejne polsko-amerykańskie porozumienie w dziedzinie obronności. Dla nas Polaków nasza przyjaźń, nasz sojusz, nasza wzajemna lojalność, nie są abstrakcją" — powiedział szef rządu. Tusk podkreślił również zaangażowanie Polski w budowanie silnej armii. "We współpracy z USA budujemy nowoczesną i największą armię w Europie, aby bronić naszych granic, ale także naszych wspólnych wartości i interesów" — stwierdził. Wskazał ponadto, że Polska wydaje prawie 5 proc. swojego PKB na obronność.

Apel o współpracę i silne sojusze

Tusk zapewnił też, że "Ameryka mogła i zawsze może liczyć na Polskę". "Macie tu tylko przyjaciół. I mogę powiedzieć to samo o całej Europie. Macie przyjaciół i zaufanych sojuszników od Portugalii do Polski, od Danii do Grecji. W naszym wspólnym europejsko-amerykańskim interesie są silne USA, silna Unia Europejska i silne NATO. Nie słabsze" - przekonywał.

Na koniec zaapelował do amerykańskich władz o rozważne decyzje w kwestiach gospodarczych. "Proszę o tym pomyśleć, panie prezydenci, i drodzy amerykańscy przyjaciele, zanim zdecydujecie o nałożeniu ceł na swoich najbliższych przyjaciół" — zaapelował premier. Jak dodał, "współpraca jest zawsze lepsza niż konfrontacja".

