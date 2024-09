i Autor: BRUNNER/ SUPER EXPRESS, Shutterstock, Wikipedia

Najnowszy sondaż

Trzy scenariusze wyborów prezydenckich. Ten polityk to zagrożenie dla Trzaskowskiego?

Za niecały rok druga kadencja Andrzeja Dudy ostatecznie dobiegnie końca, a Polacy udadzą się urn, by wybrać jego następcę. Wybór odpowiedniego kandydata to nie lada wyzwanie dla polityków. Na kogo najchętniej zagłosowaliby by wyborcy? Najnowszy sondaż sprawdził aż trzy scenariusze.