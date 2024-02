Trzeszczy w rządzącej koalicji. "Do cholery"

To będzie prawdziwy cios w Jarosława Kaczyńskiego. Bartłomiej Sienkiewicz naprawdę chce to zrobić

W Sejmie znajdują się obecnie cztery projekty dotyczące aborcji. Dwa z nich złożyła Lewica, jeden Koalicja Obywatelska oraz jeden Trzecia Droga. Jednak nie ma jeszcze zgody, który z nich będzie procedowany jako pierwszy, natomiast niemal przesądzone jest, że politycy związani z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz Szymonem Hołownią nie poprą liberalizacji ustawy aborcyjnej w takim stopniu, jak chciałaby tego Lewica. - Przyjdzie taki czas, że będziemy tą ustawę głosować. Ktoś będzie przeciwko, ktoś będzie za. Ten, kto będzie przeciwko, tą ustawę zablokuje. Ale mam prawo mieć swoje zdanie. To nie są sprawy osobiste, ale to są - do cholery - prawa kobiet - ocenił Włodzimierz Czarzasty, który był gościem w Polsat News. Jak zaznaczył, nie ma żadnego zagrożenia ws. trwania koalicji.

- Szymon Hołownia, bliski mój przyjaciel, jest moim szefem. Pomagam mu we wszystkich sprawach. Władek Kosiniak-Kamysz - to samo. Donald Tusk jest premierem. Nie ma żadnego zagrożenia dla koalicji - ocenił.

