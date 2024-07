i Autor: Adam Burakowski/East News, Filip Naumienko/REPORTER

Będzie nowy minister sprawiedliwości?

Trzęsienie ziemi w rządzie? Poseł Konfederacji mówi o odejściu Bodnara

To nie jest najlepszy czas dla rządu Donalda Tuska. Najpierw w Sejmie przepadła ustawa o depenalizacji aborcji, a teraz okazuje się, że poseł Marcin Romanowski nie trafi do aresztu, co mocno obciąża pracę ministerstwa sprawiedliwości. Zdaniem Przemysława Wiplera, w parlamencie może pojawić się wniosek odwołanie Adama Bodnara, szefa resortu.