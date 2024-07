Zatrzymanie Romanowskiego. Błaszczak zapowiada stanowczą interwencję

Prof. Siewierska: Jeśli koalicja 15 października się rozpadnie, to PiS wróci natychmiast

Marcin Romanowski w piątek 12 lipca stracił immunitet. Zdecydował o tym Sejm, a dzięki temu polityk mógł zostać zatrzymany i aresztowany. Stało się to kilka dni później, 15 lipca. Poseł został zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW i tego samego dnia przewieziony na przesłuchanie. Jego obrońca twierdził, że zatrzymanie jest bezzasadne, a polityk chroni jeszcze drugi immunitet członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. We wtorek Marcin Romanowski został zwolniony z aresztu przez sąd. Zapowiedział również, że skieruje sprawę do sądu ze względu na bezprawne zatrzymanie.

Na tym jednak nie koniec. Mariusz Błaszczak poinformował, że Prawo i Sprawiedliwość podejmie stanowcze kroki w związku z zatrzymaniem Marcina Romanowskiego. Szef klubu PiS uznał ostatnie działania prokuratury wobec Romanowskiego za "totalną kompromitację Donalda Tuska i jego ekipy". Jak ocenił, w tej sprawie mieliśmy do czynienia z ewidentnym łamaniem prawa. - W tej sytuacji sąd przyznał, że ekipa Donalda Tuska łamie prawo - ocenił na konferencji prasowej. - My tego tak nie pozostawimy. O sprawie, która dotyczy permanentnego łamania prawa będą powiadamiane instytucje międzynarodowe, na czele z Radą Europy - zapowiedział Błaszczak.

Poseł Marcin Romanowski został w poniedziałek zatrzymany przez ABW na zlecenie Prokuratury Krajowej w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, a następnie dowieziony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Jak informowano, chodzi o 11 przestępstw, m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej.