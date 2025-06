Trzaskowski zostanie premierem zamiast Tuska?! Hołownia bez ogródek

Prof. Ewa Pietrzyk-Zieniewicz: To nie jest skala nieprawidłowości, która mogła przesądzić o wyniku wyborów

W koalicji rządzącej szykują się poważne zmiany. Wieczorem 9 czerwca liderzy koalicji mają się spotkać, by omówić wystąpienie premiera Donalda Tuska, który ten ma wygłosić we wtorek 10 czerwca. Tego dnie w Sejmie odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania do rządu.

Jak podkreślił Szymon Hołownia w "Kropce nad i", wiele wskazuje na to, że wotum zostanie przegłosowane. Jednocześnie oczekuje konkretnych planów i zmian, jakie mają nastąpić.

- Nie będziemy szantażować premiera, natomiast bardzo jasno mówimy, czego oczekujemy i mamy nadzieję, że w duchu koalicyjnej współpracy premier to przyjmie - powiedział w rozmowie z Moniką Olejnik. - Rzecznika rządu, zmiany polityki komunikacyjnej rządu, otwarcia umowy koalicyjnej i jej renegocjacji w ciągu miesiąca tak, abyśmy byli w stanie zaproponować konkretne cele z datami ich dowiezienia - dodał.

Rafał Trzaskowski premierem?

Szymon Hołownia stwierdził, że po wyborach prezydencki Rafał Trzaskowski pokazał, że ma duże poparcie wśród Polaków i powinien uczestniczyć w rozmowach na temat zmian w koalicji.

- Rafał Trzaskowski jest bardzo ważnym elementem układanki. Na miejscu premiera zaprosiłbym Rafała Trzaskowskiego do tego, aby w tym nowym otwarciu, restarcie koalicji brał aktywny udział. To jest depozytariusz 10 milionów głosów, które padły - stwierdził.

Monika Olejnik zapytała także, czy dobrym pomysłem byłaby zmiana na stanowisku premiera, właśnie na Rafała Trzaskowskiego. Marszałek Sejmu bez ogródek przyznał, że taki scenariusz mógłby się okazać bardzo dobry.

- Myślę, że to jest ciekawa propozycja, mając tak silny mandat ponad 10 milionów głosów. Ludzie głosowali na Trzaskowskiego, nie na Donalda Tuska. [...] Gdyby Rafał Trzaskowski obrał teraz tekę premiera, PiS by się zawiesił mówiąc wprost. Oni są tak opętani wizją walki z Tuskiem, że nie są w stanie takiej sytuacji obsłużyć. Poza tym na nowego prezydenta byłby nowy premier - ocenił.

Szymon Hołownia dodał, że pojawiały się głosy sugerujące, że Donald Tusk powinien ustąpić, a niektórzy nawet mieli mu to mówić wprost. Nie chciał jednak zdradzić szczegółów.

