Trzaskowski zapowiada ostre działania wobec przestępców z obcymi paszportami: "Zero tolerancji"

Obserwujemy niebezpieczne trendy

Rafał Trzaskowski spotkał się z mieszkańcami Osia w województwie kujawsko - pomorskim. Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej mówił, że w państwie nie może być tolerancji dla cudzoziemców, którzy mieszkają w Polsce i wchodzą w konflikt z prawem. - Warszawa jest bezpieczna, Polska jest bezpieczna. Prawdą jest, że obserwujemy trendy, które mogłyby doprowadzić do tego, że mielibyśmy odrodzenie się grup przestępczych. Nie po to w latach 90. i na początku tego wieku wyeliminowaliśmy w Polsce grupy przestępcze w sposób skuteczny, aby mogły się one odrodzić. Wszyscy obcokrajowcy łamiący polskie prawo będą wydalani, deportowani - mówił Trzaskowski. Prezydent stolicy poinformował też, że w 2024 r. deportowanych zostało 1082 migrantów z Gruzji, Ukrainy, Mołdawii i Białorusi.

Szef MSWiA zapowiada konkretne działania

Kandydat na prezydenta powiedział też, że w sprawie działań związanych z przestępczością obcokrajowców rozmawiał z komendantem głównym policji i szefem MSWiA. Także premier Donald Tusk zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra sprawiedliwości, aby przedstawili plan natychmiastowej reakcji na przestępczość zorganizowaną obcokrajowców. - Zgodnie z poleceniem premiera Donalda Tuska przygotowujemy z ministrem sprawiedliwości plan dalszych zdecydowanych reakcji na przestępczość obcokrajowców w Polsce, szczególnie przestępczość zorganizowaną i w agresywnych formach - poinformował Tomasz Siemoniak, szef MSWiA.

