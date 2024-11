Trzaskowski ostro o demokracji do demonstrantów

Incydent na spotkaniu z Trzaskowskim

Walka o fotel prezydenta Polski trwa. Choć póki co oficjalnej kampanii jeszcze nie ma, to nikt nie ma złudzeń co do tego, że politycy zainteresowani tym urzędem już aktywnie uczestniczą w spotkaniach ze swoimi potencjalnymi wyborcami. Rafał Trzaskowski spotkał się z mieszkańcami Krakowa i okolic. W trakcie spotkania część osób wstała i zaczęła krzyczeć. Rozwinięto transparent z napisem "CPK w Polsce, nie w Berlinie". Jak na to zareagował Rafał Trzaskowski? - O CPK też porozmawiamy - zareagował prezydent Warszawy. Zwolennicy Trzaskowskiego od razu próbowali zasłonić transparent. Ale demonstranci szybko zakończyli swoja akcje i zaczęli opuszczać salę. Tymczasem Rafał Trzaskowski skomentował zajście: - Na tym to polega, jesteśmy partią demokratyczną, robimy otwarte spotkania - stwierdził Trzaskowski. I skwitował: - Zadacie państwo pytanie, bez nerwów. Już uciekacie? Niektórzy nie dorośli do demokracji.

Walka o fotel prezydenta

Przypomnijmy, że 22 listopada odbędą się prawybory, które mają wyłonić kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta; wyniki będą ogłoszone następnego dnia - poinformowała w piątek szefowa komisji organizującej głosowanie Dorota Niedziela. W prawyborach w KO zmierzą się: prezydent Warszawy, wiceszef PO Rafał Trzaskowski oraz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Do walki o fotel prezydenta Polski staną także z Polski 2050, marszałek Sejmu Szymon Hołownia, Sławomir Mentzen z Konfederacji i Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie. Kandydat PiS w wyborach prezydenckich zostanie wskazany decyzją Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Faworytami do tego wskazania są Karol Nawrocki – prezes IPN, Mateusz Morawiecki – były premier, Mariusz Błaszczak – były szef MON, Przemysław Czarnek – były minister edukacji.