Trzaskowski o wyborach prezydenckich 2024. Wymowne słowa

Wybory prezydenckie już w drugiej połowie przyszłego roku. Coraz częściej mówi się o tym, że to Rafał Trzaskowski wystartuje jako kandydat Koalicji Obywatelskiej. Ostatnie sondaże pokazuje, że mógłby uchodzić nawet za faworyta, ale depcze mu po piętach marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Jak na to wszystko reaguje sam zainteresowany? Prezydent Warszawy przygotowuje się do wyborów samorządowych, a o planach na przyszłość nie chciał mówić. - Zawsze koncentruję się w polityce na tym, co tu i teraz. Plan zmian – choćby całego centrum miasta – jest rozpisany na najbliższe tygodnie, miesiące i lata. Jest bardzo dużo pracy do wykonania i na tym się obecnie koncentruję, po to, żeby zakończyć wszystkie zmiany, które rozpocząłem - ocenił w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Prezydent Warszawy był również pytany o ewentualny start Donalda Tuska. - Donald Tusk w tej chwili pełni najbardziej odpowiedzialną funkcję w Polsce i jest na niej skoncentrowany w stu procentach - odpowiedział w dyplomatyczny sposób. Z sondaży wynika, że na największe poparcie w wyborach prezydenckich mogliby liczyć kolejno: Rafał Trzaskowski, Szymon Hołownia oraz Mateusz Morawiecki.

